09.09.2025 12:51 Uhr
AUKTION/Bund erlöst 1,342 Mrd EUR über Grüne Bundesanleihen

Von Emese Bartha

DOW JONES--Der Bund hat am Dienstag bei einer Auktion zweier Grüner Bundesanleihen insgesamt 1,342 Milliarden Euro am Finanzmarkt erlöst, wie die Bundesbank mitteilte. Für die auf 2031 datierte Bundesanleihe wurden alle Gebote zum niedrigsten Preis akzeptiert und 77 Prozent auf Nicht-Wettbewerbsbasis zum gewichteten Durchschnittspreis. Die Finanzagentur behielt 9 Millionen Euro für Marktpflegezwecke ein. Das angepeilte Emissionsvolumen von 500 Millionen Euro stellte sich somit ein - die Transaktion war deutlich überzeichnet.

Für die 2035 fällig werdende Bundesanleihe wurden alle Gebote zum niedrigsten Preis und 59 Prozent auf Nicht-Wettbewerbsbasis zum gewichteten Durchschnittspreis befriedigt. Die Finanzagentur nahm hier 149 Millionen Euro für Marktpflegezwecke in die eigenen Bücher, so dass das Transaktionsvolumen den avisierten Umfang von 1 Milliarde Euro erreicht wurde. Auch diese Platzierung war überzeichnet.

Zu den Auktionen wurden folgende Details bekannt (Werte in Klammern beziehen sich auf die vorherige Transaktion vom 2. November 2022 für die Anleihe mit Laufzeit 2031 bzw. 22. Juli 2025 für das 2035 fällig werdende Papier): 

=== 
Emission      0%-ige Grüne Bundesanleihe mit Laufzeit 15. August 2031 
Emissionsumfang   500 Mio EUR 
Bietungsvolumen   1,136 Mrd EUR 
Zuteilungsbetrag  491 Mio EUR 
Zeichnungsquote   2,3   (1,2) 
Durchschnittsrend. 2,25%  (2,07%) 
Durchschnittskurs  87,65  (83,56) 
Mindestkurs     87,64  (83,52) 
Wertstellung    11. September 2025 
 
Emission      2,50%-ige Grüne Bundesanleihe mit Laufzeit 15. Februar 2035 
Emissionsumfang   1 Mrd EUR 
Bietungsvolumen   1,622 Mrd EUR 
Zuteilungsbetrag  851 Mio EUR 
Zeichnungsquote   1,9  (2,l) 
Durchschnittsrend. 2,61% (2,58%) 
Durchschnittskurs  98,05 (99,34) 
Mindestkurs     98,04 (99,34) 
Wertstellung    11. September 2025 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/ros

(END) Dow Jones Newswires

September 09, 2025 06:17 ET (10:17 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
