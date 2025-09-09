© Foto: Kabir Jhangiani - picture alliance / ZUMAPRESS.comPekings Vorgehen gegen aggressive Rabatte zwingt Chinas Autoindustrie zum Umbruch. Laut BYD könnten mehr als 100 Hersteller verschwinden. Der Konzern selbst treibt seine Expansion in Europa voran.Der chinesische Elektroautohersteller BYD rechnet mit einer drastischen Marktbereinigung in der heimischen Automobilindustrie. Hintergrund ist Pekings härteres Vorgehen gegen aggressive Rabattstrategien, die den Wettbewerb in den vergangenen Jahren verschärft haben. "Ohne Rabatte werden einige der Originalhersteller verdrängt werden", zitiert die Financial Times Stella Li, Executive Vice President von BYD, von der Münchner Automobilausstellung. "Selbst 20 Original Equipment Manufacturer (OEM) sind …Den vollständigen Artikel lesen ...
