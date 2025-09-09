Unterföhring (ots) -- Konsequent marktorientiert und verzahnt: Seven.One Media mit erweitertem Führungsteam- Markus Breitenecker und Markus Messerer holen Lennart Harendza zurück zum ProSiebenSat.1-Vermarkter- Nicole Agudo Berbel zieht mit dem Fokus Partnerschaften in die Geschäftsführung ein- Neuer Bereich "Commercial & Creative Intelligence" verzahnt Forschungs- und Kreativexpertise in der Seven.One MediaNoch mehr Marktfokus, noch engere Verzahnung: Die Seven.One Media geht mit einer erweiterten Führungsmannschaft in das vierte Quartal. Zum 1.10. holen ProSiebenSat.1-Vorstand Markus Breitenecker und Chief Commercial Officer Markus Messerer Lennart Harendza als Co-CEO zur Seven.One Media. Im engen Zusammenspiel mit Markus Messerer wird er übergreifend insbesondere die kundennahen Themen verantworten. Dabei wird die Seven.One Media zukünftig den Fokus verstärkt auch auf paneuropäische Sales-Aktivitäten legen. Diese Strategie wird Michael Stix als Geschäftsführer der Seven.One Media und Chief Sales Officer DACH vorantreiben. Bereits seit Anfang September ist Chief Distribution Officer Nicole Agudo Berbel in die Geschäftsführung des ProSiebenSat.1-Vermarkters eingezogen und wird in dieser Rolle zusätzlich zum Distributionsgeschäft Vermarktungs-Partnerschaften für Joyn und mit den Distributionsplattformen weiter ausbauen. Zusätzliche Kundennähe unterstreicht die Seven.One Media mit dem neu geschaffenen Bereich "Commercial & Creative Intelligence", der von Guido Modenbach und Tom Schwarz geführt wird."Mit dem erweiterten Top-Führungsteam in der Vermarktung setzen wir ein klares Signal an den Markt. Wir werden zukünftig noch enger in den Dialog mit den Kunden und Agenturen gehen, um deren Bedürfnisse optimal zu bedienen. Und wir werden im Sinne unserer Kunden Partnerschaften für maximale Reichweite weiter ausbauen. Ich freue mich sehr, dass wir mit Nicole Agudo Berbel und Lennart Harendza zwei angesehene Spitzen-Manager mit hoher Markt-Expertise für die neuen Führungsrollen in der Seven.One Media gewinnen konnten. Unser Chief Commercial Officer Markus Messer wird neben seinen zentralen Aufgaben zur Umsetzung der kommerziellen Prioritäten im Entertainment-Geschäft auch an der Spitze der Vermarktung die eingeschlagene Strategie weiter vorantreiben", sagt Markus Breitenecker, Vorstandsmitglied & Chief Operating Officer (COO) bei ProSiebenSat.1.Lennart Harendza, ab dem 1.10. Co-CEO Seven.One Media: "Bewegtbild begeistert Zuschauer wie Advertiser gleichermaßen. Aus meiner Agentur- und Vermarkter-Erfahrung weiß ich, wie unser Medium dem Werbemarkt Reichweite und Wirkung liefert - und dabei echte Markenbindung sowie nachweisbaren Geschäftserfolg schafft. Die Seven.One Media bietet die besten Lösungen und ein schlagkräftiges Sales-Team, exzellent geleitet von unserem Chief Sales Officer DACH Michael Stix. Es freut mich, wieder Teil dieses Teams zu sein und als Co-CEO zusammen mit Markus Messerer die entscheidenden strategischen Weichen in der Vermarktung zu stellen."Mehr Kooperation mit dem Markt, mehr Kollaboration innerhalb der Seven.One MediaMarkus Messerer, Chief Commercial Officer ProSiebenSat.1 und CEO Seven.One Media: "Auf unserem Weg der Transformation ist die intensivere Zusammenarbeit mit den Marktpartnern, aber insbesondere auch die engere Verzahnung unserer Vermarktungs-Units essentiell. Die breite Expertise von Lennart Harendza, sein tiefes Verständnis für unser Haus und seine intensive Marktkenntnis aus unterschiedlichen Perspektiven sind für uns in der Seven.One Media enorm wichtig und eine großartige Verstärkung. Für die engere Zusammenarbeit mit dem Markt steht außerdem unsere neue Geschäftsführerin Nicole Agudo Berbel, die bereits in der Vergangenheit innovative und erfolgreiche Kooperationen mit Plattformpartnern geschlossen hat, immer auch mit dem Fokus auf maximale Reichweite für unseren Superstreamer Joyn. Mit unserer breiteren Aufstellung sind wir präsenter am Markt und spielen unsere Stärken noch besser aus."Für die beste Beratung der Kunden - von der Kreation bis zur begleitenden Markt- und Werbewirkungsforschung - steht der neu geschaffene Bereich "Creative & Commercial Intelligence", der von Guido Modenbach und Tom Schwarz geführt wird. In ihrem Bereich sind sowohl alle kreativen Bereiche der mit zahlreichen Auszeichnungen hochdekorierten Seven.One AdFactory, als auch die vom Markt hoch angesehene Research-Unit verortet, die für fundierte Markt- und Werbewirkungsforschung steht. Durch die Kombination beider Bereiche kann die Seven.One Media dem Werbemarkt ein Beratungs- und Leistungs-Portfolio bieten, wie kein anderer Vermarkter im deutschsprachigen Raum.Zu den PersonenLennart Harendza begann seine Vermarktungskarriere 2010 bei der Seven.One Media und betreute später als Account Director Kunden wie BMW. Danach leitete der Vermarktungsexperte als Director Sales zunächst die Standorte München und Hamburg sowie das Düsseldorfer Verkaufsbüro von Seven.One Media. Ab 2021 verantwortete Lennart Harendza die beiden Sales-Bereiche Agency- und Client-Sales als Geschäftsführer Seven.One Media. Zuletzt war Harendza CEO bei MGMP Magna Global Mediaplus, dem Einkaufsverbund von IPG Mediabrands und Mediaplus Group. Zum 1.10. ist er neben Markus Messerer Co-CEO der Seven.One Media.Nicole Agudo Berbel ist seit 2013 bei ProSiebenSat.1, zuletzt in den Positionen als Geschäftsführerin der Seven.One Entertainment Group und von Joyn sowie übergreifend als Chief Distribution Officer. Zuvor war sie bei Discovery Communications in DACH als Director Affiliate Sales and Business Development u.a. für die Plattform-Vertriebsstrategie des Inhalteportfolios zuständig. Nicole Agudo Berbel verantwortet das Distributionsgeschäft und damit die Verhandlung und Verbreitung von Joyn sowie der linearen Free- und Pay-TV-Sender der TV-Sendergruppe auf allen Distributionsplattformen im deutschsprachigen Markt. Zudem ist sie verantwortlich für die Distributionspartnerschaften auf Joyn als Plattform sowie für die Pay-TV-Sender ProSieben FUN, SAT.1 emotions und Kabel Eins CLASSICS. 