Sam Altman hat den KI-Hype maßgeblich geprägt. Auch dem OpenAI-Chef scheinen aber nicht alle Folgen dieser Entwicklung zu gefallen. Sam Altman, CEO von OpenAI, hat am 8. September 2025 auf X einen Post abgesetzt, der ein ungewöhnlich selbstkritisches Statement über die Auswirkungen künstlicher Intelligenz beinhaltet. Beim Scrollen im Subreddit r/Claudecode, wo gerade viele Erfolgsmeldungen zu OpenAI Codex kursierten, stellte er offenbar ernüchtert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n