Nächster Kursknaller?: Gold- und Silberproduzent kurz vor dem nächsten Wachstumsschub

Jetzt ist der ideale Moment, um auf Fortuna Mining zu setzen - ein Unternehmen, das nicht nur im Heute überzeugt, sondern schon jetzt die Zukunft des Goldbergbaus prägt.

Liebe Leserinnen und Leser,

Gold, Silber und Zink - drei Metalle, die seit Jahrhunderten Wohlstand, Innovation und Sicherheit symbolisieren. In einer Welt, die zugleich nach Stabilität und nach Rohstoffen für die Zukunft verlangt, gewinnen sie mehr denn je an Bedeutung. Während Gold und Silber als sichere Häfen glänzen, rückt Zink durch die weltweite Energiewende ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Wer hier auf die richtigen Projekte setzt, verbindet die Stärke traditioneller Edelmetalle mit dem Wachstumspotenzial eines unverzichtbaren Industriemetalls - eine Kombination, die Anlegern heute außergewöhnliche Chancen eröffnet.

Doch wer von diesem Szenario profitieren möchte, fragt sich: Wo einsteigen?

Ein Name fällt sofort auf - Fortuna Mining (ISIN CA3499421020 WKN A40CFY).

Das Unternehmen betreibt fünf Minen auf drei Kontinenten - in Argentinien, Burkina Faso, Mexiko, Peru und an der Elfenbeinküste. Diese globale Diversifikation, kombiniert mit einer breiten Produktion von Silber, Gold, Blei und Zink, macht Fortuna zu einem Schwergewicht der Branche - und zu einem spannenden Kandidaten für alle, die an den Silberboom glauben.

In einem ausführlichen Interview mit Jorge Ganoza, CEO von Fortuna Mining, fasst Jochen Staiger von Commodity TV die wichtigsten Punkte aus dem Q2-Update zusammen:

Beeindruckende Explorationsresultate bei Diamba Sud (Elfenbeinküste), die strategische Veräußerung zweier Kurzzeitminen, eine schlanke Portfolio-Strategie mit Fokus auf organisches Wachstum und eine robuste Bilanz, die Entwicklungsschritte wie eine PEA bis Oktober 2025 und eine mögliche Baubeschlusslage in der ersten Hälfte 2026 ermöglicht:

Das wohl wichtigste News-Element des Interviews: Diamba Sud liefert weitere Bohrerfolge, diesmal insbesondere am Southern Arc-Projekt. Bereits in einer vor wenigen Wochen veröffentlichten Ressourcen-Schätzung hatte Fortuna vermeldet, dass die indicated-Ressource um rund 50% und die inferred-Ressource um etwa 90% gewachsen sind. Die aktuellen Bohrergebnisse untermauern diese Entwicklung und zeigen breite Zonen mit sehr hohen Gehalten - beispielhaft erwähnt wurde ein Intervall von rund 20 Metern mit ~20 g/t Gold.

Wesentliche Erkenntnisse zu Diamba Sud:

Die kombinierte Ressource (indicated + inferred) liegt bereits bei etwa 1 Million Unzen - das Management sieht dies als Mindestgröße, um das Projekt in eine Entwicklungsphase zu überführen.

Bohrresultate zeigen hohe Einzelgehalte (z. B. 4,2 g/t; 7,8 g/t; 22 g/t; 6 g/t; 5 g/t über teils breite Intervalle), was auf ein beträchtliches Upside hindeutet, auch wenn Spitzenergebnisse in Ressourcenmodellierungen teilweise durchschnittlich werden.

was auf ein beträchtliches Upside hindeutet, auch wenn Spitzenergebnisse in Ressourcenmodellierungen teilweise durchschnittlich werden. Die Lagerstätte ist flach bis moderat tief (häufig 30-50 m), was günstige Tagebauoptionen ermöglicht.

Fortuna plant die Veröffentlichung einer Preliminary Economic Assessment (PEA) bis Ende Oktober 2025 und will unmittelbar danach in Machbarkeitsarbeiten übergehen, mit dem Ziel einer Bauentscheidung in der ersten Jahreshälfte 2026.

Portfolio-Optimierung: Verkauf zweier Kurzzeitminen

Ein strategischer Schritt im Q2 war der Abschluss des Verkaufs zweier Minen mit kurzer Restlaufzeit. Fortuna hat damit nicht nur Cash generiert (der CEO sprach von über 80 Mio. USD Einnahmen), sondern auch ein signifikantes Risiko aus dem Portfolio entfernt:

Vorteile: Eliminierung von rund 50 Mio. USD an zukünftigen Mine-Closure-Kosten und Entlastung des Management-Fokus hin zu Wachstumsprojekten.

Eliminierung von rund 50 Mio. USD an zukünftigen Mine-Closure-Kosten und Entlastung des Management-Fokus hin zu Wachstumsprojekten. Produktionswirkung: Die kurzfristige Jahresproduktionsrate sinkt von etwa 460.000 Unzen (2024) auf rund 330.000 Unzen - ein temporärer Rückschritt, der jedoch bewusst in Kauf genommen wird, um später stärker zu wachsen.

Die Message ist klar: ein "Schritt zurück, um voranzukommen". Fortuna Mining (ISIN CA3499421020 WKN A40CFY) setzt auf ein schlankeres, besser steuerbares Portfolio mit stärkerem Fokus auf Seguela und Diamba Sud als Wachstumstreiber.

Seguela: Interner Wachstumsmotor

Seguela ist ein zentrales Asset im Produktionsplan:

Guidance: Für 2025 wird eine Produktion von rund 140.000 Unzen erwartet.

Expansionsplan: Für 2026 plant Fortuna eine Produktion von 170.000-180.000 Unzen aus Seguela nach Abschluss der Erweiterungsarbeiten.

Warum die erhöhten Kosten jetzt? Weil intensives Waste-Stripping nötig ist, um die höhergradigen Zonen zugänglich zu machen - kurzfristig erhöht das ASIC, langfristig liefert diese Arbeit niedrigere Kosten und mehr Produktion.

Fortuna Silver liefert Volltreffer: Hochgradige Goldfunde in der Séguéla-Mine entfachen Anlegerfantasie

Wie kürzlich veröffentlicht, bestätigen die neuesten Bohrergebnisse von Fortuna eindrucksvoll das enorme Potenzial der Séguéla-Mine.

Bei Kingfisher, einer der Lagerstätten der renommierten Séguéla-Mine, wurden sensationelle 4,5 g/t Gold über 37,4 Meter im Bohrloch SGRD2363 ab einer Tiefe von nur 79 Metern entdeckt. Diese echte Mächtigkeit bestätigt: Der Goldkörper ist breit - und weit weniger weit entfernt, als man denken könnte.

Doch Fortuna entfacht den Funken noch weiter: Tiefbohrungen haben Mineralisierung bis zu 300 Meter unter die Oberfläche und 250 Meter entlang des Streichs nachgewiesen. Ein Hinweis: Da ist längst nicht Schluss - das Potenzial bleibt riesig.

Und es wird noch spannender - bei Sunbird, einer Schwesteroase der Mine, liegt ein weiterer Schatz verborgen: 8,5 g/t Gold über 7 Meter in über 566 Metern Tiefe (Bohrloch SGRD2431).

Aber auch flach birgt das Terrain Überraschungen: Unweit der Oberfläche wurden 2,1 g/t über 8,4 Meter und 5,6 g/t über 4,9 Meter entdeckt.

Quelle Pressemitteilung Fortuna Mining

"Das Infill-Bohrprogramm bei Kingfisher wurde erfolgreich abgeschlossen. Mehrere bemerkenswerte Abschnitte bestätigen die Ausdehnung der Mineralisierung, darunter 4,5 g/t Au über eine geschätzte Mächtigkeit von 37,4 Meter in Bohrloch SGRD2363 in einer Tiefe von 79 Meter. Die Exploration konzentriert sich nun auf die weitere Ausdehnung des Streichs und der Tiefe bei Kingfisher, wo 300 Meter unter der Oberfläche und weitere 250 Meter entlang des Streichs erfolgreich eine Mineralisierung durchschnitten wurde."

Paul Weedon, Senior Vize Präsident of Exploration

Warum das Potenzial wirklich elektrisiert:

Kingfisher: Breit und tief - der Schatzzug bleibt entlang des Streichs offen.

Sunbird: Extrem hochgradig und tief - zeigt, dass es dort richtig "goldig" wird.

Zudem: Sowohl flach als auch tief zeigt sich Mineralisierung - nahezu überall gibt es neues Gold zu entdecken.

Wer beim nächsten Goldsprung mit dabei sein will, hat hier eine perfekte Ausgangslage. Die Resultate sind nicht nur solide - sie wecken echte Sehnsucht nach mehr.

Exploration und Pipeline: Vielversprechende Beteiligung an Awale Resources

Fortuna hat eine 15%-Beteiligung an Awale Resources erworben, um früherstufige Explorationschancen entlang interessanter Geologie Korridore in der Elfenbeinküste zu sichern. Wesentliche Punkte:

Awale ist ein früher Explorationsstandort mit Joint Venture-Strukturen (u. a. mit Newmont) und einem nennenswerten Landpaket.

Die Beteiligung dient dem "Pipeline-Building" - langfristiger, kostengünstiger Zukauf von Exposure zu potenziellen Wachstumskandidaten, nicht primär als kurzfristige M&A-Strategie.

Westafrika und Lateinamerika im Fokus - Chancenregionen für Fortuna Mining

Fortuna Mining (ISIN CA3499421020 | WKN A40CFY) setzt auf eine klare Strategie: Das Unternehmen konzentriert sich auf zwei Kernmärkte, die für ihr enormes Potenzial bekannt sind - Westafrika und Lateinamerika. Diese Regionen bieten nicht nur attraktive Lagerstätten, sondern auch ein Umfeld, das Fortuna bestens vertraut ist.

Dabei gilt ein striktes Prinzip: Stabilität vor Risiko. Politisch oder wirtschaftlich unsichere Länder wie Venezuela, Bolivien, Mali oder Burkina Faso werden bewusst gemieden oder verlassen. Stattdessen verfolgt Fortuna einen meritokratischen Ansatz - jedes Projekt muss sich durch eigene Stärke und messbaren Mehrwert für die Aktionäre behaupten, ganz unabhängig vom Standort.

Besonders Westafrika überzeugt: Die Gold produzierenden Zonen erstrecken sich über ein Gebiet, das in etwa der Größe von Frankreich und Belgien entspricht - kompakt, überschaubar und dadurch leichter zu managen. Gleichzeitig eröffnet Lateinamerika mit seinen reichen Lagerstätten weitere bedeutende Wachstumsperspektiven, auf die Fortuna schon seit Jahren erfolgreich setzt.

Mit smarter Exploration zu nachhaltigem Wachstum

Fortuna Mining unterstreicht 2025 mit einem Investitionsvolumen von rund 51 Millionen US-Dollar in Exploration seine klaren Wachstumsziele. Dieser bedeutende Betrag zeigt: Das Unternehmen setzt konsequent auf Zukunftssicherung und Wertsteigerung.

Zwar kam es 2024 zu einem leichten Rückgang der Reserven, doch durch eine ausgewogene Balance zwischen Ressourcen und Reserven bleibt die Gesamtlage stabil. Aktuell verfügt Fortuna über rund 2,7 Millionen Unzen Gold an Reserven, ergänzt durch eine nahezu gleich große Menge an Ressourcen - ein solides Fundament für die kommenden Jahre.

Kurzfristig ist mit einem moderaten Rückgang der Produktion zu rechnen. Doch genau hier setzt die Strategie an: Mit dem Wachstum der Séguéla-Mine und dem bevorstehenden Start des Arizaru-Projekts werden die Weichen neu gestellt. Das klare Ziel: eine jährliche Produktion von 400.000 bis 500.000 Unzen Gold, wettbewerbsfähige Kostenstrukturen und eine langfristig gesicherte Reservenbasis.

Fortuna Mining (ISIN CA3499421020 | WKN A40CFY) positioniert sich klar als organisch wachsender Mid-Tier-Goldproduzent mit einem attraktiven Development-Pipeline: Diamba Sud als potenzielles nächstes "Flagship"-Projekt, Seguela als kurzfristig skalierbarer Produktionsmotor und solide Cash-Generierung aus bestehenden Betrieben. Die starke Bilanz (hohe Liquidität, positiver Kassenbestand nach Bedienung von Krediten) gibt dem Management die Flexibilität, Entwicklungsentscheidungen ohne übermäßige externe Abhängigkeit zu treffen.

Wichtige Meilensteine, auf die Investoren achten sollten:

PEA für Diamba Sud - geplant bis Ende Oktober 2025

Fortschritte bei der Machbarkeitsstudie und mögliche Bauentscheidung in der ersten Hälfte 2026

Seguela-Expansion und die damit verbundenen Produktionszahlen für 2026

Weitere Bohrresultate, die den Ressourcen-Pfad stützen oder erweitern

Fortuna Mining - Jetzt einsteigen, bevor der Markt reagiert!

Fortuna Mining vereint alles, was Anleger von einem Top-Investment erwarten:

Starke Finanzpower: Rekord-Free-Cash-Flow, hohe Margen und eine schuldenfreie Bilanz sorgen für maximale Stabilität.

Rekord-Free-Cash-Flow, hohe Margen und eine schuldenfreie Bilanz sorgen für maximale Stabilität. Klarer Wachstumskurs: Fokus auf zwei Kernregionen, smarte Portfolio-Strategie und nachhaltiges Management.

Fokus auf zwei Kernregionen, smarte Portfolio-Strategie und nachhaltiges Management. Massive Upside-Chancen: Ausbau der Séguéla-Mine , Start des Arizaru-Projekts und ein starkes Explorationsportfolio versprechen langfristiges Wachstum.

Ausbau der , Start des und ein starkes Explorationsportfolio versprechen langfristiges Wachstum. Kostenvorteile: Sinkende Produktionskosten stärken die Profitabilität - gerade in einem dynamischen Goldmarkt.

Sinkende Produktionskosten stärken die Profitabilität - gerade in einem dynamischen Goldmarkt. Verantwortung & Nachhaltigkeit: Ein Management, das Werte schafft und gleichzeitig auf Umwelt und Gesellschaft achtet.

Anleger, die auf der Suche nach einem Einstieg in die nächste Liga der Goldproduzenten sind, sollten Fortuna Mining im Blick behalten. Mit dem klaren Potenzial, in den exklusiven "Halbmillionen-Unzen-Club" aufzusteigen, rücken vor allem die kommenden PEA- und Machbarkeitsmeilensteine in den Fokus - und könnten zum entscheidenden Katalysator für den nächsten Bewertungsschub werden.

Fortuna Mining (ISIN CA3499421020 | WKN A40CFY) ist ein "Must-have" für jeden Bergbau-Investor. Mit einem soliden Fundament, enormem Wachstumspotenzial und Rückenwind durch einen robusten Goldpreis bietet die Aktie die perfekte Gelegenheit für Anleger, die jetzt handeln wollen, bevor die breite Masse das Potenzial erkennt.

Jetzt ist der ideale Moment, um auf Fortuna Mining (ISIN CA3499421020 | WKN A40CFY) zu setzen - ein Unternehmen, das nicht nur im Heute überzeugt, sondern schon jetzt die Zukunft des Goldbergbaus prägt.

Nutzen Sie diese Chance und sichern Sie sich frühzeitig eine Position in einem der dynamischsten und vielversprechendsten Gold- und Silberproduzenten am Markt.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei all Ihren Investitionen und verbleiben mit spekulativen Grüßen aus der Mining-Investor Redaktion

Besuchen Sie einfach www.fortunamining.com um mehr über das Unternehmen und seine Aktivitäten zu erfahren.

