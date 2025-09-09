© Foto: Adobe StockWolfspeed-Aktien steigen im heutigen Handel um bis zu 70 Prozent. Was ist da los?Wolfspeed-Aktien steigen im heutigen Handel um rund 70Prozent, nachdem gerichtlichtlich der Chapter-11-Reorganisationsplan genehmigt hatte. Der Anbieter von Siliziumkarbid-Produkten, dessen Kurs seit Jahresbeginn über 80 Prozent gefallen ist, sicherte sich die Zustimmung von mehr als 97 Prozent der vorrangig besicherten Anleihegläubiger sowie 67 Prozent der Inhaber wandelbarer Anleihen. [spotify]3tb1Or3BpXh4UWa1lsb4bq[/spotify] Die entscheidende Frage: Ist dieser Kursanstieg gerechtfertigt? Antwort: Ja - mit wichtigen Einschränkungen. Die gerichtliche Genehmigung markiert eine grundlegende finanzielle …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE