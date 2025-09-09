Die Aktien von Nebius sorgen mit einem spektakulären Kurssprung von rund 50 Prozent für Aufsehen. Auslöser für den Höhenflug ist ein spektakulärer Deal mit Microsoft: Der US-Tech-Gigant investiert in den kommenden fünf Jahren bis zu 19,4 Milliarden US-Dollar in Cloud- und KI-Dienste des niederländischen Unternehmens. Im Gegenzug stellt Nebius Microsoft Kapazitäten in einem Rechenzentrum in New Jersey zur Verfügung. Die Details des Mega-Deals: Die GPU-Dienste werden in mehreren Tranchen bis 2025 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
