Schöntal (ots) -Außen knusprig, innen saftig - und trotzdem fast ohne Kohlenhydrate: Low Carb-Brote und -Brötchen erobern gerade Frühstückstische und Supermarktregale. Was früher nach Verzicht klang, überzeugt heute mit Geschmack und neuen Zutaten. Statt Mehl und Hefe kommen Eier, Nüsse, Samen oder Proteinmischungen in den Teig und machen die Brotalternative auch für Diabetiker, Fitnessfans und Menschen mit Glutenunverträglichkeit interessant."Die Leute wollen gesünder essen - aber nicht auf ihr Brot verzichten. Genau da setzen wir an", sagt Matthias Hofmann, der sich auf Low Carb spezialisiert hat. In diesem Beitrag verrät er, wie die neuen Rezepte funktionieren, welche Vorteile sie bringen und warum der Trend längst mehr ist als nur eine Nische.Panifactum - Tradition neu gedachtDie 1878 gegründete Bäckerei Panifactum hat sich 2017 von ihrem klassischen Betrieb getrennt und konsequent auf glutenfreie und kohlenhydratarme Produkte spezialisiert. Heute reicht das Sortiment von Broten und Brötchen über Knäckebrote bis zu einem fertig gebackenen Low-Carb-Pizzaboden. Weitere Snack-Varianten sind bereits in Planung.Die Rezepturen gehen über reine Kohlenhydratreduktion hinaus: Alle Produkte sind bio, protein- und ballaststoffreich, vegan, laktosefrei und frei von gängigen Allergenen. Diese Kombination erfüllt viele Ernährungsbedürfnisse zugleich.Warum Low-Carb-Teige heute Sinn ergebenDie wachsende Nachfrage hängt auch mit Veränderungen in der Brotherstellung zusammen. In der industriellen Produktion werden Teigruhen häufig stark verkürzt, um Zeit zu sparen. Dabei gehen natürliche Abbauprozesse verloren, die schwer verdauliche Bestandteile wie Gluten oder Phytinsäure reduzieren. Die Folge können Unverträglichkeiten sein.Zudem hat die moderne Weizenzucht den Glutengehalt erhöht - gut für Volumen, oft aber schlecht für die Verträglichkeit. Selbst bei Vollkorn ist Vorsicht geboten: Bis zu 50 Prozent helles Mehl sind in als Vollkorn gekennzeichneten Backwaren erlaubt. Häufig wird helles Mehl mit Kleie gemischt, was den Blutzuckerspiegel schnell ansteigen lässt. Traditionell vermahlenes Korn sorgt hingegen für eine langsamere Verstoffwechselung.Für wen Low-Carb-Brot besonders interessant istMenschen mit Diabetes Typ 2 profitieren von verbesserten Blutzuckerwerten, da Low-Carb-Brote weniger schnell verfügbare Stärke enthalten. Sportler und Keto-Fans schätzen den hohen Eiweiß- und Ballaststoffgehalt, der ihre Ernährungspläne unterstützt und für eine langanhaltende Sättigung sorgt.Personen mit Unverträglichkeiten können Low-Carb-Brote genießen, ohne sich Sorgen um Gluten, Laktose oder gängige Allergene machen zu müssen. Und auch gesundheitsbewusste Genießer kommen auf ihre Kosten: Die Brote sind aromatisch, sättigend und vielseitig im Alltag einsetzbar - vom Frühstück bis zum Abendbrot.Low Carb - mehr als ein TrendLow-Carb-Backwaren sind eine Antwort auf konkrete Ernährungsbedürfnisse, nicht nur eine Modeerscheinung. Panifactum zeigt, wie diese Brote konsequent und geschmackvoll umgesetzt werden können. Ihr neuer Low-Carb-Pizzaboden markiert nur den Anfang - neue Snackideen stehen bereits in den Startlöchern.Bewusster Brotgenuss - worauf es ankommtWer bewusster Brot genießen möchte, kann bereits mit kleinen Entscheidungen viel erreichen. Ein guter Anfang ist es, beim Bäcker gezielt nach der Dauer der Teigruhe und möglichen Zusatzstoffen zu fragen, denn beides hat großen Einfluss auf die Verträglichkeit und den Nährwert. Auch Sauerteig ist eine gute Wahl, denn die längere Gärzeit baut schwer verdauliche Bestandteile ab und verbessert häufig die Bekömmlichkeit.Menschen mit Gluten-Sensitivität sollten gezielt zu glutenfreien, nicht nur weizenfreien Produkten greifen, um Beschwerden zu vermeiden. Und wer auf stabile Blutzuckerwerte achtet, profitiert besonders von Low-Carb-Varianten, da sie den Anstieg des Blutzuckers deutlich abmildern können.Über Matthias Hofmann:Matthias Hofmann und Alexandra Hofmann sind die Gründer von Panifactum, einer Bäckerei, die sich auf die Herstellung glutenfreier und hochwertiger Low-Carb-Produkte in Bio-Qualität spezialisiert hat. Matthias Hofmann ist gelernter Müller und Bäcker und war lange im Familienbetrieb und somit im traditionellen Bäckereigeschäft tätig. Mit Panifactum möchte er einen modernen und gesunden Weg gehen. Mehr Informationen unter: https://panifactum.de/Pressekontakt:Hofmann Lowcarb Food GmbHVertreten durch: Matthias HofmannE-Mail: info@panifactum.deWebsite: https://panifactum.de/Ruben SchäferE-Mail: redaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: Panifactum, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/178701/6114184