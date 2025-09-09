"Wie beim Internet-Boom der 90er-Jahre": Evercore-Stratege Emanuel sieht in AI den Treiber eines neuen Bullenmarkts - Dips sind Kaufgelegenheiten. Der AI-Boom an den Börsen ist für Evercore-ISI-Stratege Julian Emanuel kein kurzfristiger Hype, sondern der Beginn eines strukturellen Bullenmarkts. In einem CNBC-Interview betonte der Senior Managing Director, dass Anleger Schwächephasen nicht als Warnsignal, sondern als Chance begreifen sollten. "Kurzfristige ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE