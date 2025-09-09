Nebius Group - NBIS: Niederländische Tech-Aktie im Höhenflug!

20-Mrd. -USD-Deal mit Microsoft!

Nebius (NBIS) will Kunden Mehrwert bieten: vertikal integrierter KI-Cloud-Anbieter, mit einem proprietären Hard- und Software-Stack!

Nebius (NBIS) - ISIN NL0009805522

Rückblick: Nach der Meldung eines 20-Milliarden-USD-Deals mit dem Software-Giganten Microsoft über dringend benötigte GPU-Kapazität steht die Nebius-Aktie vorbörslich stark im Plus gegenüber dem gestrigen Schlusskurs. Für einen Long-Einstieg wären Rücksetzer zum Hoch vom 11.August oder zur Widerstandslinie der Vortage interessant.

Nebius-Aktie: Chart vom 08.09.2025, Kürzel: NBIS Kurs: 64.06 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Sobald die oben beschriebene Annäherung abgeschlossen ist, könnte man als vorläufiges Kursziel das vorbörsliche Kursniveau ansteuern.

Mögliches bärisches Szenario

Die Gewinnentwicklung war in den Jahren 2023 und 2024 rückläufig. Für den Deal mit Microsoft benötigt Nebius kurzfristig Fremdkapital, was die weitere Entwicklung der fundamentalen Kennzahlen ausbremsen könnte und zu einem Vertrauensverlust bei Aktionären führen könnte.

Meinung

Nebius, ein junger Cloud-Anbieter aus Amsterdam, hilft Microsoft, indem es Kapazitäten aus seinem Rechenzentrum in New Jersey bereitstellt. Eine weitere Besonderheit: Das Besondere: Nebius ist 2024 aus einer Abspaltung des russischen Tech-Konzerns Yandex hervorgegangen. Der Gründer Arkadi Wolosch, der sich klar vom Putin-Regime distanziert hat, baute das Unternehmen in Europa neu auf. Nebius bietet ein Komplettpaket aus Hardware, Cloud-Infrastruktur und eigener Chip-Entwicklung - also alles aus einer Hand. Analysten erwarten, dass Microsofts Einstieg andere Großkunden anlocken wird und Nebius so schnell zu einem ernsthaften Player im globalen KI-Cloud-Markt aufsteigt. Für Microsoft ist die Vereinbarung ein Befreiungsschlag. Statt selbst teure Infrastruktur hochzuziehen, kauft man sich Kapazitäten zu und kann so die Nachfrage nach KI-Diensten schneller bedienen. Für Nebius bedeutet der Deal nicht nur prall gefüllte Kassen, sondern auch internationale Glaubwürdigkeit - ein Ritterschlag im Geschäft mit KI-Infrastruktur. Somit kommen wir zu einer stark bullischen Einschätzung, auch wenn wir mit der im Tech-Sektor üblichen Volatilität rechnen und daher eine Absicherung vorgesehen haben.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Marktkapitalisierung: 15.27 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 553.65 Millionen USD

Meine Meinung zu Nebius Group ist bullisch.

Quellennachweis: https://www.trendingtopics.eu/microsoft-schliesst-milliarden-deal-mit-nebius-will-kapazitaetsengpaesse-ueberwinden/

Veröffentlichungsdatum: 09.09.2025

Autor: Thomas Canali

