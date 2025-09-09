Hamburg (ots) -Seit 15 Jahren sensibilisiert das Bildungsangebot AQUA-AGENTEN Kinder für den nachhaltigen Umgang mit der lebenswichtigen Ressource Wasser. Die Initiative der Umweltstiftung Michael Otto mit HAMBURG WASSER als Hauptpartner startete 2010 in Hamburg und hat inzwischen bundesweit bereits über 116.000 Kinder erreicht.Heute konnten Stifter Prof. Dr. Michael Otto, Dr. Michael Beckereit, Geschäftsführer von HAMBURG WASSER, und Claudia Bühler, Vorständin der Umweltstiftung Michael Otto, selbst in die Mission Wasser eintauchen. Beim AQUA-AGENTEN-Erlebnistag in der HAMBURG WASSER-Zentrale wurden sie von der Klasse 4 der Schule Sethweg lautstark mit einem "Aqua-Agenten!"-Ruf begrüßt.Spielerisch lernen, warum Wasser wichtig istNach der Begrüßung bauten Zuzanna, Mila, Vincent und Lenno, 9 und 10 Jahre alt, ein Grundwassermodell aus Kies, Sand, Erde und Ton und erklärten nebenbei den erwachsenen Gästen eindrucksvoll die Filterfunktion des Bodens. Mit Wasser aus einer Gießkanne demonstrierten sie, wie wichtig Versickerung für sauberes Grundwasser und damit für unsere Trinkwasserversorgung ist. Mit Experimenten wie diesen, aber auch in Gesprächen mit Expertinnen und Experten, beim Lösen von Aufträgen aus dem AQUA-AGENTEN-Koffer oder bei Wasserspielen entdecken die Kinder dabei spielerisch und selbstständig, warum Wasser für Mensch, Natur und Wirtschaft unverzichtbar ist.Bildung als GemeinschaftsaufgabeProf. Dr. Michael Otto sieht dabei Bildung als einen zentralen Faktor für nachhaltiges Handeln: "Verschiedene Sichtweisen und Kenntnisse zusammenzubringen, ist wichtig, um Kinder lebensnah und abwechslungsreich für Nachhaltigkeit zu begeistern. Wir sehen Bildung als eine Gemeinschaftsaufgabe und engagieren uns dafür mit überzeugten Partnerinnen und Partnern."Auch Dr. Michael Beckereit hob die Erfolge des Programms hervor: "Über 10.500 Kinder haben in Hamburg bereits als AQUA-AGENTEN die Welt des Wassers entdeckt - an Wasserwerk, Klärwerk, Gewässer und Hafen. Sie lernen, wie wertvoll Wasser ist und wie wir es nachhaltig nutzen können. Solche Erlebnisse prägen. Deshalb unterstützen wir dieses Projekt mit voller Überzeugung: Für die Zukunft unserer Kinder und den Schutz unserer Ressource Wasser."Langfristige Partnerschaften sind für die systematische Umsetzung von außerschulischen Bildungsangeboten wie den AQUA-AGENTEN von zentraler Bedeutung. "Die erfolgreiche Zusammenarbeit mit über 40 Partnerorganisationen aus Naturschutz, Bildung und Wasserwirtschaft seit 2010 unterstreicht die Qualität der AQUA-AGENTEN. Eine starke Wasserbildung ist wichtiger denn je, daher brauchen wir weiterhin viele Mitmacherinnen und Mitmacher." betonte Claudia Bühler.Bundesweit ein VorbildMit über 116.000 erreichten Kindern bundesweit setzt die mehrfach ausgezeichnete und zertifizierte Initiative AQUA-AGENTEN Maßstäbe in der Wasserbildung. Dabei stehen immer die Besonderheit und Vielfalt der Ressource Wasser im Mittelpunkt - gepaart mit Spaß und Gemeinschaft. Am Ende des Tages gingen viele fröhliche Kinder nach Hause, und der begeisterte Ruf der AQUA-AGENTEN war noch lange zu hören.Mitmachen und dabei seinAnlässlich des 15. Geburtstags der Bildungsinitiative können bundesweit 15 Schulklassen jeweils 500 EUR für die Umsetzung von einem Wasserprojekt gewinnen. Die Bewerbung für diesen AQUA-AGENTEN-Spezialeinsatz ist ab sofort bis zum 17.10.2025 möglich. Alle Informationen sind unter www.aqua-agenten.de zu finden.Pressekontakt:Umweltstiftung Michael OttoKristina Raab (Projektleiterin der AQUA-AGENTEN) kristina.raab@umweltstiftungmichaelotto.org0160/883 7743HAMBURG WASSEROle Braukmann (Pressesprecher)ole.braukmann@hamburgwasser.de040/ 8 88 88 126Original-Content von: Umweltstiftung Michael Otto, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/77764/6114224