Emittent / Herausgeber: PUNICA Invest GmbH / Schlagwort(e): Personalie/Sonstiges

Aramea Asset Mangement holt Portfoliomanager Robert Barnjak ins Aktien Team



09.09.2025 / 14:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Hamburg, 9. September 2025 Aramea Asset Management holt Portfoliomanager Robert Barnjak ins Aktien Team Hamburg, 09. September 2025 - Robert Barnjak ergänzt seit September als Portfoliomanager das Aktien-Team von Aramea Asset Management. Er kommt von der Lloyd Fonds AG, wo er zuletzt als Fondsmanager für Long/Short-Strategien im Mid- und Small-Cap-Bereich zuständig war. Der 30-jährige Robert Barnjak war insgesamt sieben Jahre bei Lloyd Fonds tätig, wo er 2018 als Aktienanalyst startete. Zuvor sammelte er international Erfahrungen bei der UniCredit, KPMG sowie EY. Barnjak hat einen Master in Investmentmanagement von der Bayes Business School in London und einen Bachelor in Economics von der Universität Hamburg. Barnjak hält die Titel Chartered Financial Data Scientist und Chartered Financial Anlayst (CFA). Markus Barth, Vorstandsvorsitzender von Aramea Asset Management, kommentiert den personellen Zuwachs: "Mit Robert Barnjak ergänzen wir unser Aktien-Team um einen ausgewiesenen Experten, der insbesondere bei Long/Short-Strategien über große Erfahrung verfügt. Aramea Asset Management steht für höchste Kompetenz im Renten-Bereich. Dass wir auch über hervorragende Aktienstrategien verfügen, ist hingegen weniger bekannt. Mit Robert Barnjak bauen wir unsere Expertise in diesem Segment weiter aus." Lars Dollmann, Senior Portfoliomanager im Aktien-Team, freut sich ebenfalls über den neuen Kollegen: "Robert Barnjak passt sowohl persönlich als auch fachlich hervorragend zu unserem Team. Wir haben eine tolle Verstärkung gewonnen, die uns sowohl beim Ausbau neuer Aktienstrategien als auch beim Management bestehender Aktienportfolios hervorragend unterstützen wird." Kontakt: Aramea Asset Management AG - www.aramea-ag.de

Ronny Wagner

Leiter Marketing & Public Relations

Mönckebergstrasse 31 • D - 20095 Hamburg

Telefon +49 40 866 488-101

ronny.wagner@aramea-ag.de

Über die Aramea Asset Management AG Die Aramea Asset Management AG zählt zu den größten unabhängigen Asset Managern in Deutschland. Das 35-köpfige Aramea-Team verantwortet ca. 4,5 Milliarden Euro in Publikums- und Spezialfonds sowie in Vermögensverwaltungsmandaten. Der Kundenkreis umfasst Sozialversicherungsträger, Verbände, Stiftungen, Versicherungen, Banken, Unternehmen, kirchliche Einrichtungen und Family Offices. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht neben Herrn Rolf Hunck (Vors.) aus den Mitgliedern Dr. Dr. Michael Steen, Dr, Bernd-Christian Balz, Harald Spiegel, Frank Diegel und Dr. Jörg Stotz. Aramea Asset Management AG wird vertreten durch die Vorstände Markus Barth (Vors.) und Sven Pfeil.



Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





