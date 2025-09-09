

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



09.09.2025 / 14:16 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Gerhard Nachname(n): Schempp

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

SFC Energy AG

b) LEI

3912003HZPSTWYICYA50

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0007568578

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 16,68 EUR 11.309,04 EUR 16,70 EUR 13.727,40 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 16,6910 EUR 25.036,4400 EUR

e) Datum des Geschäfts

08.09.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: Xetra MIC: XETR





