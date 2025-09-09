© Foto: MSgt Sean M. Worrell - US Air ForceBarclays hat Europas Rüstungsbranche neu bewertet. Rheinmetall gilt darin als klarer Favorit, während Hensoldt nur auf Halten landet und Saab sogar deutliche Abstriche hinnehmen muss.Die britische Investmentbank Barclays hat eine frische Branchenstudie zur europäischen Rüstungsindustrie vorgelegt und dabei ein klares Urteil gefällt: Rheinmetall ist der Favorit. Analyst Afonso Osorio nahm die Aktie mit einem Kursziel von 2.050 Euro und dem Votum "Overweight" in die Bewertung auf. Er verwies auf die starke Marktstellung der Düsseldorfer in Deutschland und die wachsende Rolle in Europa. Damit hebt Barclays Rheinmetall deutlich von Wettbewerbern wie Hensoldt, Leonardo und Saab ab. Für Hensoldt …Den vollständigen Artikel lesen ...
