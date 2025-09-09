Nachfolgeplanung ist ein sensibles Thema - und viele Makler schieben es zu lange vor sich her, schreibt AssCompact Kolumnist Andreas Grimm. Doch erste Signale wie veränderte Prioritäten, zunehmende Regulierungslast oder nachlassende Gesundheit zeigen deutlich, wann es Zeit zum Handeln ist. Ein Artikel von Andreas Grimm, Gründer des Resultate InstitutNormalerweise besteht der Auftrag des Resultate Instituts darin, für Makler die bestmögliche Nachfolgelösung zu finden. Wir identifizieren den idealen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
