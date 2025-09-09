Goldman Sachs bleibt trotz gesenktem Kursziel bei ihrer Kaufempfehlung für Vonovia. Die Analysten sehen weiter enormes Potenzial, da die Branche an der Börse im Krisenmodus verharrt, während sich die Realität am Immobilienmarkt deutlich verbessert. Doch die Aktie zeigt sich unbeeindruckt.Goldman Sachs hat das Kursziel für Vonovia leicht von 42,30 auf 41,00 Euro reduziert. An der Kaufempfehlung ändert das jedoch nichts. Schließlich entspricht das immer noch einem satten Aufwärtspotenzial von 55 Prozent.Analyst ...Den vollständigen Artikel lesen ...
