Solana durchbricht 210-Dollar-Widerstand - Startet jetzt die nächste große Rallye?

Nach einer monatelangen Konsolidierungsphase haben die Solana-Bullen erfolgreich den hartnäckigen Widerstand bei 210 Dollar überwunden. Diese technische Entwicklung wirft die Frage auf, ob dieser Durchbruch den Beginn einer größeren Aufwärtsbewegung markiert und SOL wieder in Richtung seiner früheren Höchststände führen könnte.

Solana zeigt starke Performance mit Durchbruch über kritischen Widerstand

Der Kryptowährungsmarkt befindet sich offenbar am Beginn einer neuen Altcoin-Season, wobei viele führende Alternative Coins beeindruckende Kursentwicklungen verzeichnen. Solana stellt dabei ein besonders interessantes Beispiel dar, da sich der Coin möglicherweise am Anfang einer bedeutenden Rallye-Phase befindet.

Seit seiner Markteinführung im Jahr 2020 hat Solana bereits mehrere massive Aufwärtsbewegungen im aktuellen Bullenmarkt erlebt. Der Höhepunkt wurde zu Jahresbeginn erreicht, als der SOL-Preis am 19. Januar auf 294 Dollar kletterte und damit ein neues Allzeithoch markierte. Anschließend folgte eine Konsolidierungsphase mit einem Rückgang auf 100 Dollar im April. In den letzten 24 Stunden konnte SOL um 5,18 Prozent zulegen und erreichte damit einen aktuellen Preis von 218,8 Dollar. Dies markiert das erste Mal seit Januar, dass sich der Coin nachhaltig über der 210-Dollar-Marke etablieren konnte, was zu einer Marktkapitalisierung von knapp 120 Milliarden Dollar bei einem 24-stündigen Handelsvolumen von über 10 Milliarden Dollar führte.

Technische Analyse deutet auf weiteres Aufwärtspotenzial bis 250 Dollar hin

Der jüngste Kursanstieg hat eine sehr vielversprechende technische Ausgangslage geschaffen. In den vergangenen Wochen bildete sich im Chart ein Ascending-Triangle-Pattern, bei dem die 210-Dollar-Marke als entscheidender Widerstand fungierte. Die Bullen drängten mit kontinuierlich geringeren Rücksetzern gegen dieses Niveau, bis sie es schließlich durchbrechen und bereits positiv retesten konnten.

Aus charttechnischer Sicht ergibt sich daraus eine hohe Wahrscheinlichkeit für eine Fortsetzung der Rallye in Richtung 250 Dollar. Unterstützend wirkt dabei die bevorstehende Altcoin-Season, bei der vermehrt Kapital von Bitcoin in alternative Kryptowährungen umgeschichtet wird, da Anleger dort größeres Renditepotenzial sehen. Zusätzlich steht am 17. September das nächste FOMC-Meeting an, bei dem voraussichtlich erstmals seit Langem eine Leitzinssenkung beschlossen wird. Sollte dies eintreten, könnte der Risikoappetit großer Investoren weiter steigen und zu erheblichen Kapitalzuflüssen in den Krypto-Markt führen, wovon auch Solana profitieren würde.

