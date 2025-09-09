Anzeige
Dienstag, 09.09.2025
Dow Jones News
09.09.2025 14:33 Uhr
MÄRKTE EUROPA/Leichte Abgaben - Übernahmen im Fokus

DJ MÄRKTE EUROPA/Leichte Abgaben - Übernahmen im Fokus

DOW JONES--Etwas leichter tendieren die europäischen Aktienmärkte am Dienstag. Der DAX verliert 0,5 Prozent auf 23.688 Punkte - der Euro-Stoxx-50 notiert unverändert bei 5.361 Punkten. Aktuell fehlen die Impulse, auf dem erreichten hohen Niveau frisches Geld an die Börse zu bringen. Für etwas Fantasie sorgt derweil die laufende Konsolidierung im Sektor der europäischen Minenwerte. Mit Blick auf die teils hohe Staatsverschuldung in Europa oder auch in den USA ist weiterhin Gold gesucht, das einmal mehr auf Rekordhoch notiert.

Weiter im Fokus ist die politische Entwicklung in Frankreich, der CAC-40 liegt 0,2 Prozent im Plus. Nach nur neun Monaten ist nach der verlorenen Vertrauensfrage Premierminister François Bayrou am Ende. Sein Vorhaben, die Finanzen Frankreichs zu sanieren, scheiterte an der Blockade von Links und Rechts - und an einem Parlament ohne Reformwillen. Um Neuwahlen und einen Sieg des Rassemblement National zu verhindern, dürfte nach Aussage von Daniel Lenz, Leiter Strategie Euro-Zinsmärkte der DZ Bank, Präsident Macron nun einen moderat linken Premier ernennen.

Das beruhige kurzfristig, bedeute aber Stillstand: hohe Defizite, Steuererhöhungen sowie die Rücknahme von Reformen. Für Märkte und Ratingagenturen sei das auf Dauer zu wenig, so Lenz. Die Europäische Zentralbank sollte am Donnerstag unmissverständlich klarstellen: Sie löscht keine innenpolitischen Brände. Erst wenn eine Eurokrise drohe, würde sie zum scharfen Schwert des Transmission Protection Instrument (TPI) greifen. Ansonsten wird an der Börse fest damit gerechnet, dass die Europäische Zentralbank die Leitzinsen bestätigt.

Übergeordnet setzen die Börsen auf eine Zinssenkung der US-Notenbank in der kommenden Woche. Marktteilnehmer warten hier auf die jährliche Revision der US-Arbeitsmarktberichte am Nachmittag. Diese umfasst den Zeitraum von April 2024 bis März 2025 und könnte Zeichen für eine deutlich schwächere Verfassung des Arbeitsmarktes liefern. Die Zahl der Beschäftigten in den USA ist nach Einschätzung von Commerzbank-Volkswirt Bernd Weidensteiner zu Beginn der zweiten Amtszeit von US-Präsident Donald Trump niedriger gewesen als bisher angenommen. Weidensteiner nimmt an, dass sie im März 2025 um rund 700.000 niedriger war als im monatlichen Bericht des Bureau of Labor Statistics (BLS) ausgewiesen. Eine US-Zinssenkung um 25 Basispunkte in der kommenden Woche wird aktuell mit einer Wahrscheinlichkeit von 88 Prozent eingepreist. Dies könnte sich allerdings mit den neuesten US-Inflationsdaten am Donnerstag wieder ändern.

Fusion von Anglo American und Teck kommt gut an

Die geplante Fusion der Bergbaukonzerne Anglo American (+8,4%) und Teck Resources sorgt für Konsolidierungsfantasie im gesamten Sektor, für den Subindex der europäischen Minenwerte geht es um 1,8 Prozent nach oben. "Ich erwarte eine Welle von Fusionen und Übernahmen im Bergbausektor, dies könnte der Startschuss sein", so ein Marktteilnehmer. Die Struktur einer "Fusion unter Gleichen" dürfte nach Einschätzung der Berenberg-Analysten gut aufgenommen werden. Die Fusion böte starke Synergien, vor allem im Kupfergeschäft, ergänzt durch Zink und Eisenerz. Zwar könnte es Gegenbieter wie Glencore (+4,1%) oder BHP (-0,3%) geben, doch eine Verbindung mit Anglo gelte als am sinnvollsten.

Investition und Partnerschaft von ASML Holding (+0,2%) mit dem französischen KI-Unternehmen Mistral AI werten die Citi-Analysten langfristig positiv für den niederländischen Hersteller von Chipmaschinen. Die Analysten betonen, dass ASML schon lange ein Innovator und Befürworter von Machine Learning und prädiktiver Modellierung sei - die Investition in Mistral passe daher perfekt. Von Jefferies heißt es, dass die Investition eher durch geopolitische Motive zur Unterstützung und Entwicklung eines europäischen KI-Unternehmens und Ökosystems motiviert sein dürfte.

Novartis (-0,3%) will das US-Biopharmaunternehmen Tourmaline Bio für rund 1,4 Milliarden US-Dollar übernehmen, um seine Pipeline für Herz-Kreislauf-Medikamente mit dem zielgerichteten Therapeutikum Pacibekitug zu stärken. Aus Sicht von Vontobel-Analyst Stefan Schneider ist die Übernahme ein strategisch sinnvoller Schritt.

Für Kursbewegungen im DAX sorgen Analystenempfehlungen. So hat JP Morgan die Commerzbank auf "Neutral" nach "Overweight" gesenkt und gleichzeitig die Deutsche Bank auf ihre positive Überraschungsliste gesetzt. Zu Commerzbank heißt es, dass die Aktie nach dem starken Anstieg nun fair bewertet und ohne großes Potenzial sei. Die Deutsche Bank könnte bei ihrem Kapitalmarkttag am 17. November nach Ansicht der Analysten ein mittelfristiges Eigenkapitalziel von über 12 Prozent ausgeben und damit die Aktie wieder besser als der Markt abschneiden. Deutsche Bank verlieren 0,2 Prozent, und Commerzbank geben 4,0 Prozent ab. 

=== 
 
INDEX           zuletzt    +/- %   absolut   +/- % YTD 
Euro-Stoxx-50       5.361,30    -0,0%    -1,51     +9,5% 
Stoxx-50         4.561,71    -0,0%    -0,40     +5,9% 
DAX           23.687,91    -0,5%   -119,22     +19,6% 
MDAX           30.280,54    -0,6%   -174,15     +19,0% 
TecDAX          3.627,38    -0,2%    -7,72     +6,4% 
SDAX           16.622,79    -0,7%   -119,66     +22,1% 
CAC            7.752,29    +0,2%    17,45     +4,8% 
SMI           12.306,37    -0,1%    -6,28     +6,1% 
ATX            4.649,85    +0,1%    3,03     +26,9% 
 
DEVISEN          zuletzt    +/- %    0:00 Mo, 17:12 Uhr  % YTD 
EUR/USD           1,1748    -0,1%   1,1762     1,1749 +13,5% 
EUR/JPY           172,25    -0,7%   173,51     173,43  +6,4% 
EUR/CHF           0,9325    -0,1%   0,9331     0,9320  -0,6% 
EUR/GBP           0,8659    -0,3%   0,8682     0,8675  +4,9% 
USD/JPY           146,62    -0,6%   147,52     147,61  -6,2% 
GBP/USD           1,3567    +0,2%   1,3546     1,3543  +8,3% 
USD/CNY           7,0898    -0,1%   7,0984     7,0973  -1,6% 
USD/CNH           7,1153    -0,1%   7,1225     7,1234  -2,9% 
AUS/USD           0,6610    +0,3%   0,6590     0,6588  +6,5% 
Bitcoin/USD       112.661,60    +0,3% 112.343,30   112.683,80 +18,6% 
 
ROHÖL           zuletzt VT-Settlem.    +/- %    +/- USD  % YTD 
WTI/Nymex          62,78    62,26    +0,8%      0,52 -13,3% 
Brent/ICE          66,56    66,02    +0,8%      0,54 -11,7% 
 
METALLE          zuletzt    Vortag    +/- %    +/- USD  % YTD 
Gold           3.652,89   3.637,10    +0,4%     15,79 +38,5% 
Silber            41,29    41,33    -0,1%     -0,04 +43,3% 
Platin          1.190,45   1.179,43    +0,9%     11,02 +34,5% 
Kupfer            4,56     4,56    -0,1%      0,00 +10,9% 
YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/ros

(END) Dow Jones Newswires

September 09, 2025 08:00 ET (12:00 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
