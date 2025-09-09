Val-d'Or, Quebec, 9. September 2025 / IRW-Press / Cartier Resources Inc. ("Cartier" oder das "Unternehmen") (TSXV: ECR; FWB: 6CA) freut sich bekannt zu geben, dass es den Auftrag für den Beginn der ersten ökologischen Ausgangsstudien für das Projekt Cadillac und eine erste Auswertung der wirtschaftlichen Bewertung des Abraums der ehemals produzierenden Mine Chimo an Stantec, einem weltweit führenden Unternehmen für nachhaltiges Design und Engineering, vergeben hat. Die Ausgangsstudien werden in zwei Teile gegliedert werden, die 1) eine ökologische Ausgangs-Desktop-Studie und 2) eine vorläufige ökologische geochemische Charakterisierung umfassen.

"Diese ersten Ausgangsstudien werden eine Grundlage für Cartier bilden, indem sie ein umfassendes Verständnis der derzeitigen Umweltbedingungen bereitstellen und potenzielle Auswirkungen der zukünftigen Erschließungsplanung des Projekts Cadillac identifizieren. Die Ergebnisse werden als verantwortungsvoller und nachhaltiger Leitfaden für unsere Weiterentwicklungsstrategien dienen, indem sie die Planungs- und Umsetzungsarbeiten ermöglichen, welche die Auswirkungen auf die Umwelt verringern, während das wirtschaftliche Potenzial des Projekts optimiert wird." - Philippe Cloutier, President und CEO von Cartier.

"Wir setzen das Projekt Cadillac weiterhin mit einer Strategie mit dualem Schwerpunkt fort: die Durchführung einer ehrgeizigen Bohrkampagne über 100.000 Meter, die die Erweiterung von bekannten Goldzonen sowie die Exploration bei neuen Zielgebieten mit hoher Priorität kombiniert, welche mittels hochmoderner KI-Technologie durch unsere Zusammenarbeit mit VRIFY sowie nun durch den Beginn der grundlegenden ökologischen Ausgangsstudien identifiziert werden. Diese Aktivitäten werden gleichzeitig ausgeführt werden, wobei mit Fortschreiten des Projekts das Potenzial für sich zusätzlich ergebende Arbeiten besteht." - Ronan Deroff, Vice President Exploration von Cartier.

Im Folgenden werden die verschiedenen Bestandteile genauer beschrieben:

Teil 1 - Ökologische Ausgangs-Desktop-Studie

Die ökologische Desktop-Studie hat zum Ziel, die potenziellen umweltbedingten Einschränkungen für den Fußabdruck des Projekts Cadillac zu dokumentieren und zu charakterisieren. Dieser Ansatz identifiziert mögliche die Umwelt betreffende Probleme, wie atmosphärische Bedingungen, Oberflächen- und Grundwassermanagement, Feuchtgebiete und natürliche Umgebungen, Land-, Vogel- und Wasserfauna sowie die Nutzung des Landes.

Der Ansatz besteht aus einer gründlichen Dokumentenprüfung, die die Planung der zukünftigen allgemeinen Erschließung des Projekts Cadillac ermöglichen wird, wobei sensible Bereiche identifiziert und die Auswirkungen auf die Umwelt reduziert werden. Dieser erste Schritt wird es ermöglichen, umfangreiche Feldarbeiten als nächste Stufe hin zu den ökologischen Ausgangsstudien zu planen. Alle Daten werden umfangreich genug sein, um als Grundlage für einen Entwurf von Kapitel 20 einer möglichen Aktualisierung der vorläufigen Wirtschaftlichkeitsstudie ("Preliminary Economic Assessment, PEA") zu dienen.

Teil 2 - Vorläufige ökologische geochemische Charakterisierung

Die vorläufige ökologische geochemische Charakterisierungsstudie strebt an, sowohl die möglichen geochemischen Risiken des durch die Arbeiten geförderten tauben Gesteins und Erzes als auch des Abraums einzuschätzen, der während der Erzverarbeitung erzeugt wird.

In Übereinstimmung mit den Kriterien des Guide de caractérisation des résidus miniers et du minerai ("GCRMM") wird die geochemische Charakterisierung angewendet, um die Abbaumaterialien in Bezug auf ihr Säurebildungs- und Metalllaugungspotential einzustufen. An etwa fünfzig Proben, die die verschiedenartigen auf dem Gelände vorkommenden Lithologien repräsentieren, werden statische Tests durchgeführt werden, um gemäß den Richtlinien der Directive 019 des Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs ("MELCCFP") die geeigneten Handhabungsmethoden für diese Materialien zu bestimmen.

Teil 3 - Auswertung der wirtschaftlichen Beurteilung des Abraums der ehemals produzierenden Mine Chimo

Diese Auswertung zielt auf die Bestimmung ab, ob eine wirtschaftliche Verwertung des Abraums der Mine Chimo in Anbetracht seiner geochemischen, granulometrischen und metallurgischen Charakteristiken machbar ist.

Die Studie wird aus systematischen Probenahmen bestehen, wobei ungefähr fünfzig Probestellen geplant sind, um die gesamte Abraumanlage abzudecken. Alle erforderlichen Genehmigungen für die Durchführung der Probenahmen werden vor den Feldarbeiten eingeholt werden.

Qualifizierter Sachverständiger

Der wissenschaftliche und fachliche Inhalt dieser Pressemeldung wurde von Herrn Ronan Déroff, P.Geo., M.Sc., Vice President Exploration, der ein "qualifizierter Sachverständiger" im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects ("NI 43-101") ist, erstellt, geprüft und genehmigt.

Über Stantec

Stantec ist ein weltweiter Marktführer im Bereich nachhaltiges Engineering, Bauwesen und Umweltconsulting. Es befähigt Kunden, Menschen und Gemeinschaften, sich den größten Herausforderungen der Welt in einer Zeit zu stellen, in der uns weltweit mehr neue Sorgen beschäftigen denn je. Stantec wird an der TSX und der NYSE unter dem Tickersymbol STN gehandelt.

Über das Projekt Cadillac

Das Projekt Cadillac, das sich über 14.000 Hektar entlang eines 15-Kilometer-Abschnitts der Cadillac Fault erstreckt, ist eines der größten konsolidierten Konzessionsgebiete im Bergbaurevier Val-d'Or. Das Vorzeige-Asset von Cartier beinhaltet die historischen Projekte Chimo Mine und East Cadillac, wodurch es über eine dominante Stellung in einer erstklassigen Goldbergbauregion verfügt.

Das Projekt, das mit hervorragendem Straßenzugang, ganzjährig verfügbarer Infrastruktur und nahegelegenen Aufbereitungskapazitäten aufwarten kann, befindet sich in einer idealen Position für einen schnellen Ausbau und eine schnelle Wertschöpfung.

Eine wirtschaftliche Erstbewertung (PEA) belegte unter Verwendung eines Goldpreises von 1.750 US$ pro Unze die Wirtschaftlichkeit eines 2-km-Teilabschnitts - verglichen mit den gesamten 15 km, die Gegenstand des 100.000 m umfassenden Bohrprogramms sein werden - und ergab eine durchschnittliche Goldproduktion von 116.900 Unzen pro Jahr für eine Minenlebensdauer von 9,7 Jahren. Die angedeuteten Ressourcen werden auf 720.000 Unzen (7,1 Millionen Tonnen mit 3,1 g/t Au) geschätzt, die vermuteten Ressourcen auf 1.633.000 Unzen (18,5 Millionen Tonnen mit 2,8 g/t Au). Bitte konsultieren Sie den NI 43-101-konformen "Technical Report and Preliminary Economic Assessment for Chimo Mine and West Nordeau Gold Deposits, Chimo Mine and East Cadillac Properties, Quebec, Canada, Marc R. Beauvais, P.Eng., of InnovExplo Inc., Mr. Florent Baril of Bumigeme and Mr. Eric Sellars, P.Eng. of Responsible Mining Solutions" mit Gültigkeit zum 29. Mai 2023.

Über Cartier Resources Inc.

Cartier Resources Inc. wurde 2006 gegründet und ist ein Goldexplorationsunternehmen mit Sitz in Val-d'Or (Quebec), das durch Entdeckung und Erschließung in einem von Kanadas ertragreichsten Bergbaurevieren einen Mehrwert für seine Aktionäre erzielen will. Das Unternehmen verfügt über tiefgehende technische Kompetenzen, nachweisliche Explorationserfolge und sämtliche Mittel für die Durchführung eines Programms, um sein Vorzeigeprojekt Cadillac auszubauen. Die Strategie von Cartier ist klar darauf ausgerichtet, das vollständige Potenzial einer der größten unerschlossenen Goldliegenschaften in Quebec freizusetzen.

Für weiterführende Informationen kontaktieren Sie bitte:

Philippe Cloutier, P. Geo.

President und CEO

Telefon: 819-856-0512

mailto:philippe.cloutier@ressourcescartier.com

http://www.ressourcescartier.com

Die TSX Venture Exchange und ihr Regulierungsorgan (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80966Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80966&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA1467721082Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.https://www.wallstreet-online.de/nachricht/19904344-cartier-beginnt-oekologischen-ausgangsstudien-cadillac