EQS-News: Swiss Merchant Group AG
/ Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Insolvenz
Swiss Merchant Group AG -
Die Swiss Merchant Group AG informiert, dass diese die Kanzlei GÖRG Rechtsanwälte Gemeinschaft aus München in Deutschland, unter anderem vertretend durch die GÖRG Anwälte, Dr. Christoph Becker und Holger Rhode auf einen definierten Betrag auf Schadensersatz in Schweizer Franken lautend, nun in der Schweiz verklagen wird. Hintergrund ist eine falsche schriftliche Eingabe des Insolvenzantrages der Kanzlei GÖRG Rechtsanwälte Gemeinschaft beim Gericht in Düsseldorf am 7. Juli 2023, in welcher die Swiss Merchant Group AG namentlich beschuldigt wird, diese hätte sich einem vorgelegten Sanierungsvorschlages im Jahr 2023 verweigert, was dann zum Scheitern des EVAN Group PLC StRaUG Verfahrens geführt haben soll. Durch diese falsche Eingabe im Insolvenzantrag der Kanzlei GÖRG Rechtsanwälte Gemeinschaft ist der Swiss Merchant Group AG ein nachweislich monetärer Schaden entstanden.
Zudem informiert der Verwaltungsrat der Swiss Merchant Group AG, dass diese sich als Vertreterin der Bond Gläubiger zur Sitzung am 12. September 2025 in Düsseldorf, als gemeinsame Vertreterin der EVAN Bond Gläubiger zur Wahl stellen wird. EVAN Bondgläubiger können unter der E-Mail info@evangroup-proxy.com Informationen für eine Vertretungsberechtigung sowie Vollmachten einfordern.
Kontakt:
Swiss Merchant Group AG
info@swissmerchantgroup.com
+ 41 41 511 37 00
