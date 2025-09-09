Zum Endspurt 2025 hat Goldman Sachs eine klare Empfehlung parat: Goldminen-Aktien. Die US-Investmentbank rechnet damit, dass der Höhenflug des Edelmetalls weitergeht und die Papiere der Produzenten überdurchschnittlich davon profitieren könnten. Der Goldpreis ist in diesem Jahr bereits um 38 Prozent gestiegen und kletterte erstmals über die Marke von 3.600 US-Dollar je Feinunze (31,1 Gramm). Laut Goldman ist das Ende der Rallye jedoch noch nicht erreicht: Bis 2026 traut die US-Bank dem Edelmetall ein weiteres Plus von 14 Prozent zu. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 ARIVA.de