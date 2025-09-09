Wien (www.fondscheck.de) - Lazard Asset Management hat Christopher Hogbin mit Wirkung zum Dezember 2025 zum neuen Vorstandschef (CEO) ernannt, so die Experten von "FONDS professionell".Er folge auf Evan Russo, der nach fast zwei Jahrzehnten im Unternehmen in eine beratende Funktion wechseln werde. Russo sei 2007 zu Lazard gekommen und habe während seiner Laufbahn mehrere Führungspositionen innegehabt, wie die US-Fondsgesellschaft mitteile. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
