Wien (www.fondscheck.de) - Der "Alpha Female Report" von "Citywire" zeigt: Der Frauenanteil im Fondsmanagement steigt zwar, aber nur langsam, so die Experten von "FONDS professionell".Der neue "Alpha Female Report" von "Citywire" basiere auf Daten von 18.400 Portfoliomanagern und Fondsmanagerinnen weltweit. Er zeige, dass Frauen aktuell 12,9 Prozent des Portfoliomanagements ausmachen würden. Im ersten Report 2016 habe dieser Wert noch bei 10,3 Prozent gelegen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
