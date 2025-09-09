Daimler Buses schickt ein Testexemplar seines geplanten H2-Reisebusses ins Feld. Der Technologieträger namens H2 Coach der Marke Setra soll auf Minimum 800 Kilometer Reichweite kommen. Die Antriebskomponenten teilt sich die Studie dabei mit den Vorserienfahrzeugen von Daimler Trucks Wasserstoff-Lkw. Daimler Truck ist bekannt dafür, zwischen seinen künftigen E-Bussen und E-Lkw nach Synergien zu suchen. Bei den derzeit zu entwickelnden Wasserstoff-Fahrzeugen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
