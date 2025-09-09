© Foto: Klaus Ohlenschläger - Picture AllianceXRP zieht vor der Fed-Sitzung dank neuer Bankpartnerschaft wieder an, während Ripple sich als nächstes die SWIFT vornimmt.XRP, die digitale Währung von Ripple, hat am Dienstag erneut die Marke von 3 US-Dollar überschritten. Analysten führen den jüngsten Anstieg sowohl auf Spekulationen über mögliche Zinssenkungen der US-Notenbank (Fed), als auch auf neue Errungenschaften von Ripple zurück. Die Kryptowährung notiert aktuell bei 3,00 US-Dollar und verzeichnet damit einen Tagesanstieg von 2,3 Prozent. Auf Wochensicht liegt XRP 7,4 Prozent im Plus, während sich der Jahresgewinn auf über 44 Prozent summiert. Der CoinMarketCap Altcoin Season Index stieg von gestern 50 auf heute 57 Punkte (Stand: …Den vollständigen Artikel lesen ...
