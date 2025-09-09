EQS Stimmrechtsmitteilung: H&R GmbH & Co. KGaA

H&R GmbH & Co. KGaA: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



09.09.2025 / 14:51 CET/CEST

Stimmrechtsmitteilung



1. Angaben zum Emittenten Name: H&R GmbH & Co. KGaA Straße, Hausnr.: Neuenkirchener Str. 8 PLZ: 48499 Ort: Salzbergen

Deutschland Legal Entity Identifier (LEI): 529900NCRGGS5E0MGL93

2. Grund der Mitteilung X Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte X Sonstiger Grund:

Vollzug eines Erwerbsangebots

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Natürliche Person (Vorname, Nachname): Nils Hansen

Geburtsdatum: 07.06.1940

4. Namen der Aktionäre

mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.

H&R Holding GmbH, H&R Beteiligung GmbH, H&R Internationale Beteiligung GmbH



5. Datum der Schwellenberührung: 04.09.2025

6. Gesamtstimmrechtsanteile Anteil Stimmrechte

(Summe 7.a.) Anteil Instrumente

(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) Summe Anteile

(Summe 7.a. + 7.b.) Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG neu 71,48 % % 24,21 % % 77,54 % % 37.221.746 letzte Mitteilung 61,45 % % 24,21 % % 67,51 % % /

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG) ISIN absolut in % direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) DE000A2E4T77 637.225 25.967.772 1,71 % 69,77 % Summe 26.604.997 71,48 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 0 0,00 % Summe 0 0,00 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in % Bedingte Einbringungsvereinbarung 18.09.2025 n/a Physisch 9.011.184 24,21 % Summe 9.011.184 24,21 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden. X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %, wenn 5% oder höher Nils Hansen % % % H&R Holding GmbH 10,02 % 24,21 % 34,23 % H&R Beteiligung GmbH 59,74 % % 59,74 % - % % % Nils Hansen % % % H&R Internationale Beteiligung GmbH 26,14 % % 26,14 %

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG

(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)



Datum der Hauptversammlung:

Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:

Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile % % %

10. Sonstige Informationen:

Keine Aggregation der Stimmrechte und Instrumente iHv 18,15 %: Meldepflichtiger bekommt Stimmrechte zugerechnet, an denen er zugleich mittelbar ein Instrument hält. Ziffer 7.b.2.: Anspruch der H&R Holding GmbH auf Übertragung von Aktien an H&R Beteiligung GmbH ist innerhalb von 10 Bankarbeitstagen ab Settlement des Erwerbsangebots der H&R Holding GmbH an Akionäre der H&R GmbH &Co. KGaA zu erfüllen

Datum

09.09.2025





