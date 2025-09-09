Anzeige
Mehr »
Dienstag, 09.09.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Warum diese Aktie jetzt das perfekte Chance-Risiko-Profil für Investoren bietet
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
09.09.2025 15:03 Uhr
361 Leser
Artikel bewerten:
(1)

MÄRKTE USA/Etwas fester - Arbeitsmarktdaten-Revision im Fokus

DJ MÄRKTE USA/Etwas fester - Arbeitsmarktdaten-Revision im Fokus

DOW JONES--Die Wall Street dürfte mit leichten Gewinnen in den Handel am Dienstag starten und damit die positive Tendenz des Vortages fortsetzen. Der Future auf den S&P-500 legt aktuell um 0,2 Prozent zu. Für einen wichtigen Impuls dürfte die Revision der US-Arbeitsmarktdaten kurz nach der Startglocke sorgen. Diese umfasst den Zeitraum von April 2024 bis März 2025 und könnte Anzeichen für eine wesentlich schwächere Verfassung des US-Arbeitsmarktes liefern, heißt es. Der Markt könnte erschreckt reagieren, falls die US-Wirtschaft wesentlich schwächer als bisher gedacht läuft.

Der überraschend schwache Arbeitsmarktbericht vom vergangenen Freitag hatte zwar kurzzeitig Konjunktursorgen ausgelöst, gleichzeitig aber auch die Erwartung verfestigt, dass die US-Notenbank in der kommenden Woche die Zinsen um 25 Basispunkte senken wird. Auch ein großer Zinsschritt um 50 Basispunkte wird nicht ausgeschlossen.

Wichtige Konjunkturdaten stehen am Berichtstag erneut nicht auf der Agenda. Die Blicke sind bereits auf die Inflationsdaten am Donnerstag gerichtet, die in die Zinsentscheidung der Fed einfließen dürften.

Oracle mit Zahlen - Nebius und Wolfspeed steigen stark

Auf Unternehmensseite wird auf die Ergebnisse für das erste Geschäftsquartal von Oracle gewartet, die nach der Schlussglocke bekannt gegeben werden. Die Aktie legt vorbörslich um 1,2 Prozent zu. Dagegen fallen Dell um 0,8 Prozent. CFO Yvonne McGill verlässt nach 30 Jahren das Unternehmen. Dell erklärte, der Rückzug erfolge nicht aufgrund von Meinungsverschiedenheiten.

Nebius springen um 54,9 Prozent nach oben, nachdem das Unternehmen sich einen 19,4 Milliarden Dollar schweren Vertrag zur Bereitstellung von KI-Infrastruktur für Microsoft (+0,5%) bis 2031 sichern konnte. Wolfspeed steigen um 64,2 Prozent. Der Chiplieferant hat die gerichtliche Zustimmung für seinen Restrukturierungsplan erhalten und rechnet damit, in den nächsten Wochen aus dem Chapter 11-Schutz herauszukommen.

Die Aktie von Teck Resources klettert um 11,8 Prozent, nachdem der kanadische Bergbaukonzern einer "Fusion unter Gleichen" mit dem Konkurrenten Anglo American zugestimmt hat.

Der Dollar stabilisiert sich nach den jüngsten Abgaben. Im Verlauf hatte er schon den tiefsten Stand seit fast sieben Wochen markiert. Eine negative Revision der Arbeitsmarktdaten um 400.000 Stellen sei wahrscheinlich, so die Analysten der Danske Bank. "Aber bei weiterhin erhöhten Inflationserwartungen und einem nach wie vor relativ stabilen Gleichgewicht am Arbeitsmarkt sind wir nicht der Meinung, dass die Daten größere und/oder aufeinanderfolgende Zinssenkungen rechtfertigen", ergänzen sie.

Die Ölpreise legen weiter zu, die Notierungen von Brent und WTI steigen um bis zu 0,9 Prozent. Die Erwartung weiterer Sanktionen gegen Russland treibt die Preise nach oben, heißt es.

Auch für den Goldpreis geht es weiter aufwärts, die Feinunze verteuert sich um 0,5 Prozent auf 3.654 Dollar und hat erneut ein Rekordhoch markiert. Käufe durch Zentralbanken und die Nachfrage von Anlegern, die nach Alternativen zu Staatsanleihen suchten, treiben den Preis weiter an, erläutert Analystin Ipek Ozkardeskaya von Swissquote. Das Edelmetall sei zwar technisch überkauft, aber Goldman Sachs habe kürzlich angemerkt, dass der Preis fast 5.000 Dollar pro Unze erreichen könnte. Dafür müssten lediglich 1 Prozent der privat gehaltenen Staatsanleihen in Gold umgeschichtet werden, fügt sie hinzu.

Am Anleihemarkt erholen sich die Renditen leicht von den jüngsten Abgaben. Die Rendite zehnjähriger Papiere steigt um 2,0 Basispunkte auf 4,07 Prozent. 

=== 
DEVISEN          zuletzt    +/- %    0:00 Mo, 17:12 Uhr  % YTD 
EUR/USD           1,1743    -0,2%   1,1762     1,1749 +13,5% 
EUR/JPY           172,40    -0,6%   173,51     173,43  +6,4% 
EUR/CHF           0,9329    -0,0%   0,9331     0,9320  -0,6% 
EUR/GBP           0,8663    -0,2%   0,8682     0,8675  +4,9% 
USD/JPY           146,81    -0,5%   147,52     147,61  -6,2% 
GBP/USD           1,3556    +0,1%   1,3546     1,3543  +8,3% 
USD/CNY           7,0931    -0,1%   7,0984     7,0973  -1,6% 
USD/CNH           7,1167    -0,1%   7,1225     7,1234  -2,9% 
AUS/USD           0,6610    +0,3%   0,6590     0,6588  +6,5% 
Bitcoin/USD       112.756,10    +0,4% 112.343,30   112.683,80 +18,6% 
 
ROHÖL           zuletzt VT-Settlem.    +/- %    +/- USD  % YTD 
WTI/Nymex          62,83    62,26    +0,9%      0,57 -13,3% 
Brent/ICE          66,58    66,02    +0,8%      0,56 -11,7% 
 
METALLE          zuletzt    Vortag    +/- %    +/- USD  % YTD 
Gold           3.654,33   3.637,10    +0,5%     17,23 +38,5% 
Silber            41,23    41,33    -0,2%     -0,09 +43,3% 
Platin          1.182,67   1.179,43    +0,3%      3,24 +34,5% 
Kupfer            4,56     4,56    -0,1%      0,00 +10,9% 
YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/mgo

(END) Dow Jones Newswires

September 09, 2025 08:27 ET (12:27 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
Solarbranche vor dem Mega-Comeback?
Lange galten Solaraktien als Liebling der Börse, dann kam der herbe Absturz: Zinsschock, Überkapazitäten aus China und ein Preisverfall, der selbst Marktführer wie SMA Solar, Enphase Energy oder SolarEdge massiv unter Druck setzte. Viele Anleger haben der Branche längst den Rücken gekehrt.

Doch genau das könnte jetzt die Chance sein!
Die Kombination aus KI-Explosion und Energiewende bringt die Branche zurück ins Rampenlicht:
  • Rechenzentren verschlingen Megawatt – Solarstrom bietet den günstigsten Preis je Kilowattstunde
  • Moderne Module liefern Wirkungsgrade wie Atomkraftwerke
  • hina bremst Preisdumping & pusht massiv den Ausbau
Gleichzeitig locken viele Solar-Aktien mit historischen Tiefstständen und massiven Short-Quoten, ein perfekter Nährboden für Kursrebound und Squeeze-Rally.

In unserem exklusiven Gratis-Report zeigen wir dir, welche 4 Solar-Aktien besonders vom Comeback profitieren dürften und warum jetzt der perfekte Zeitpunkt für einen Einstieg sein könnte.

Laden Sie jetzt den Spezialreport kostenlos herunter, bevor die Erholung am Markt beginnt!

Dieses Angebot gilt nur für kurze Zeit – also nicht zögern, jetzt sichern!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.