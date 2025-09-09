Bitcoin in kritischer Phase - Droht ein Rückfall unter 107.000 Dollar?

Der Bitcoin-Kurs steckt weiterhin in einer angespannten Seitwärtsbewegung ohne klare Richtung. Analyst Mario vom Kanal Krypto Trading und Investing macht deutlich, dass sich der Markt zwar nach oben arbeitet, jedoch ohne nachhaltige Dynamik. Mehrere Anläufe über 135.000 US-Dollar brachten bislang keinen dauerhaften Erfolg, wodurch Trader weiter zwischen Long- und Short-Szenarien pendeln und auf den entscheidenden Impuls warten.

Kritische Unterstützungszone bei 107.000 Dollar entscheidet über Richtung

Besonders kritisch bleibt der Bereich um 107.000 US-Dollar als wichtige Unterstützungsmarke. Ein Bruch darunter könnte die Türen zu einer Bewegung Richtung 100.000 bis 101.000 US-Dollar öffnen und eine bärische Phase einleiten. Solange diese Zone jedoch hält, ist ein bullischer Ausbruch weiterhin denkbar und wahrscheinlich.

Gelingt es Bitcoin, die 135.000 US-Dollar nachhaltig zu überwinden, rücken ambitionierte Ziele zwischen 157.000 und 180.000 US-Dollar in Reichweite. Der Kurs bewegt sich in einem Muster, das einem aufsteigenden Dreieck ähnelt - was erfahrungsgemäß irgendwann zu einer starken Bewegung führen kann. Ob diese nach oben oder unten ausfällt, bleibt jedoch offen. Im 15-Minuten-Chart zeigen sich noch kleinere Gaps, die auf kurzfristige Schwankungen hinweisen und von aktiven Tradern genutzt werden, während die große Entscheidung weiter aussteht.

Makrodaten und Bitcoin Hyper als neue Impulsgeber

Neben der Charttechnik rücken in dieser Woche auch wichtige Konjunkturdaten in den Blickpunkt. Am Mittwoch stehen die Erzeugerpreise an, am Donnerstag die Verbraucherpreise. Solche Veröffentlichungen gelten als mögliche Auslöser für neue Impulse im Markt. Bis dahin bleibt die Stimmung abwartend, was viele dazu bringt, ihre Portfolios neu zu ordnen.

Ein zentraler Punkt für die langfristige Entwicklung: Solange Bitcoin überwiegend als Wertaufbewahrungsmittel genutzt wird, fehlt der Treibstoff für die nächste große Rally. Genau hier setzen neue Layer-2-Projekte wie Bitcoin Hyper ($HYPER) an, die versuchen, Bitcoin mehr Funktionalität zu geben. Während institutionelle Käufe zuletzt nachgelassen haben, steigt die Nachfrage im Presale dieses Projekts deutlich, mit bereits mehr als 14,6 Millionen US-Dollar eingesammeltem Kapital.

Bitcoin Hyper Presale sammelt über 14,6 Millionen Dollar für Layer-2-Innovation

Das Besondere an Bitcoin Hyper: Das Projekt kombiniert die Sicherheit von BTC mit der Geschwindigkeit und Flexibilität der Solana Virtual Machine. Damit können Entwickler DeFi-Anwendungen, Gaming-Modelle oder NFT-Plattformen direkt auf Basis von Bitcoin realisieren. Hinterlegte BTC werden über eine Brücke ins Hyper-Netzwerk übertragen, wo sie aktiv genutzt werden können - ohne die Sicherheit der Haupt-Blockchain zu verlieren.

Für Anleger bedeutet das, dass nicht nur BTC selbst profitiert, sondern auch der native Token HYPER eine zentrale Rolle einnimmt. Er wird für Gebühren, Staking und Governance benötigt und schafft so zusätzliche Nachfrage. Die aktuelle Presale-Runde läuft nur noch gut einen Tag, danach steigt der Preis des Tokens auf die nächste Stufe. Sollte das Projekt seine Versprechen einlösen, könnte es zu einem wichtigen Impulsgeber für mehr Aktivität rund um Bitcoin werden, auch wenn der spekulative Charakter als Memecoin-Projekt mit hoher Volatilität verbunden bleibt.

