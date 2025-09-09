Die vergangenen Tage hatten es in sich: Während S&P 500 und Dow Jones in der vergangenen Woche neue Allzeithochs markierten und auch die Nasdaq weiter Boden gutmachte, zeigt sich der Kryptomarkt deutlich nervöser. Bitcoin verteidigte zwar die wichtige Support-Zone um 108.000 bis 109.000 Dollar, doch die Märkte stehen aus mehreren Richtungen unter Druck.Für einen Schock sorgten die am Freitag veröffentlichten US-Arbeitsmarktdaten: Die Nonfarm-Payrolls (NFP) legten statt der erwarteten 75.000 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
