Mit der Einführung von Bayn, einer erstklassigen Lifestyle-Oase in Ghantoot, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich visionärer Immobilienentwicklung, treibt ihre internationale Expansion mit der gleichzeitigen Umsetzung zweier bedeutender Projekte in den Vereinigten Arabischen Emiraten und im Irak voran. Bei den beiden Projekten handelt es sich um Bayn, eine neue Küstengemeinde in strategischer Lage zwischen Abu Dhabi und Dubai, und Madinat Al Ward, eine groß angelegte Wohnstadt im Bezirk Al Nahrawan, dem Gouvernement von Bagdad in der Republik Irak. Beide Projekte belegen das langfristige Engagement von ORA für den Aufbau von Gemeinschaften, die sich durch herausragendes Design, kulturelle Relevanz und nachhaltiges Wachstum auszeichnen.

Diese beiden bahnbrechenden Projekte haben zusammen ein Investitionsvolumen von mehr als 16 Milliarden US-Dollar (in der ersten Phase). Sie festigen die wachsende Präsenz von ORA im gesamten Nahen Osten und untermauern die Mission des Unternehmens, ganzheitliche, zukunftsfähige Gemeinschaften in wachstumsstarken Märkten zu schaffen.

Bayn: Die Zukunft des Küstenlebens in den VAE gestalten

Bayn befindet sich in Ghantoot, einer wichtigen Region, die Abu Dhabi und Dubai verbindet. Das Ziel ist es, eine dynamische neue Gemeinde zu etablieren, die auf den konsequenten Prinzipien von ORA basiert, nämlich die Ausdehnung von Städten und die nahtlose Integration der Natur in städtische Umgebungen. Das Projekt erstreckt sich über 4,8 Millionen Quadratmeter und verfügt über eine sieben Kilometer lange Uferpromenade, die den einzigartigen Wert des Projekts innerhalb der sich entwickelnden Landschaft der Vereinigten Arabischen Emirate hervorhebt.

Über 55 % der Gemeinde sind für Freiflächen, Wasserwege und Freizeiteinrichtungen vorgesehen, darunter ein Yachthafen, eine Lagune und ein 1,2 Kilometer langer Strand. Ein 100.000 Quadratmeter großer Sportclub und ganzheitliche Einrichtungen setzen neue Maßstäbe für ein gesundes, aktives Leben. Bayn steht für das Engagement von ORA, die unberührte Küste von Ghantoot zu erhalten und den Bewohnern gleichzeitig ein erstes Zuhause am Meer zu bieten. Dies spiegelt die bewährte Expertise des Unternehmens in Küstengemeinden von der Nordküste Ägyptens bis nach Ayia Napa auf Zypern und Grenada wider.

"Mit Bayn verfolgen wir das Ziel, einen Standort zu entwickeln, der den zukünftigen Anforderungen einer florierenden Küstengemeinde an einem strategisch wichtigen Ort gerecht wird", so Ing. Naguib Sawiris, Chairman und CEO bei ORA Developers. "Ghantoot bietet eine einzigartige Gelegenheit, eine unverwechselbare Küstengemeinde zu schaffen, die nicht nur einen außergewöhnlichen Lebensstil bietet, sondern auch zur allgemeinen Entwicklung und Attraktivität der Region beiträgt. Wir gehen davon aus, dass dieses Projekt Einwohner anziehen und das wirtschaftliche und soziale Wachstum ankurbeln wird", fügte er hinzu.

Madinat Al Ward: Ein neues Stadtmodell für den Irak

Der erste Spatenstich für Madinat Al Ward in Bagdad markiert ein bedeutendes Kapitel in der nationalen Wohnungsbauagenda des Landes. Dieses visionäre Projekt, das zu Ehren des irakischen Gelehrten Ali Al-Wardi benannt wurde, erstreckt sich über eine Fläche von beeindruckenden 62 Millionen Quadratmetern und soll über einen Zeitraum von 24 Jahren entwickelt werden. Es wird schließlich rund 120.000 neue Wohnungen umfassen und eine lebendige, autarke Stadt schaffen.

Allein die Fertigstellung der ersten Phase wird voraussichtlich acht Jahre dauern, wobei die Investitionskosten auf etwa 10 Milliarden US-Dollar geschätzt werden. Zu den bemerkenswertesten Merkmalen gehört ein einzigartiger 5 Millionen Quadratmeter großer öffentlicher Park, der das Engagement von ORA für die Schaffung grüner, lebenswerter städtischer Umgebungen unterstreicht, in denen das Wohlergehen der Gemeinschaft und der verantwortungsvolle Umgang mit der Umwelt im Vordergrund stehen.

"Madinat Al Ward ist ein Beweis für die Kraft visionärer öffentlich-privater Partnerschaften", so Ibrahim Karam, CEO von ORA Iraq. "Dieses Projekt geht über die Bereitstellung von Wohnraum hinaus, da es die Grundlage für ein neues Stadtzentrum schafft, das Lebensqualität und nachhaltiges Wachstum in den Vordergrund stellt. Wir sind der Ansicht, dass diese Entwicklung als Vorbild für die zukünftige städtische Expansion im Irak und in der gesamten Region dienen wird."

Engagement für Technologie, Nachhaltigkeit und Wohlbefinden

Sowohl Bayn als auch Madinat Al Ward basieren auf den Investitionen von ORA in fortschrittliche digitale Infrastruktur, nachhaltige Technologien und den Fokus auf offene, grüne Flächen. Die hochmodernen Systeme von Bayn optimieren die Interaktion der Bewohner, den Betrieb und die Verwaltung der Wohnanlage, während beide Projekte den Schwerpunkt auf Umweltschutz und einen aktiven, gesunden Lebensstil für alle Bewohner legen.

Mit diesen Projekten lädt ORA Developers Stakeholder-Gruppen und zukünftige Bewohner dazu ein, sich die Möglichkeiten wahrhaft transformativer Gemeinschaften vorzustellen, die neue Maßstäbe für das städtische Leben im Nahen Osten setzen.

Über ORA Developers:

ORA Developers ist ein weltweit führendes Immobilienunternehmen, das für die Schaffung transformativer Räume bekannt ist, die das tägliche Leben verbessern und gleichzeitig zum Wachstum der Städte beitragen, in denen sie sich befinden. Die 2016 gegründete Gruppe verfügt über ein Vermögen von über 2,57 Milliarden US-Dollar und verwaltet ein Immobilienportfolio mit einem Umsatz von mehr als 45 Milliarden US-Dollar in Ägypten, Grenada, Griechenland, Zypern, Pakistan, den Vereinigten Arabischen Emiraten und dem Irak.

ORA konzentriert sich darauf, Standorte mit hohem Potenzial zu identifizieren und diese in integrierte Gemeinschaften zu verwandeln, die langfristigen Wert schaffen. Projekte wie Ayia Napa Marina in Zypern, Eighteen in Pakistan, Bayn in Abu Dhabi, Madinat Al Ward im Irak und sechs wichtige Entwicklungen in Ägypten demonstrieren die Fähigkeit der Gruppe, in oft übersehenen Märkten zu agieren und deren Attraktivität durch durchdachte, groß angelegte Planung neu zu definieren.

Das Portfolio umfasst Wohn-, Gewerbe-, Gastgewerbe- und Unterhaltungsprojekte, wobei jedes Projekt darauf ausgelegt ist, einen hohen Lebensstandard zu bieten, der Qualität, Design und Alltagskomfort vereint. Zu den Hospitality-Assets der Gruppe gehören das Silversands Grand Anse und das Silversands Beach House in Grenada, ein Fünf-Sterne-Hotel, das derzeit auf Mykonos entsteht, sowie weitere in Planung befindliche Immobilien, die den Fokus von ORA auf Premium-Erlebnisse widerspiegeln, die sich durch Einfachheit und Liebe zum Detail auszeichnen.

Bei allen seinen Projekten legt ORA größten Wert auf Wohlbefinden, Nachhaltigkeit und ein ausgeprägtes Ortsgefühl. Die Gemeinden werden mit Blick auf langfristige Relevanz aufgebaut, wobei sie sich an den lokalen Bedürfnissen orientieren und gleichzeitig globale Qualität bieten.

ORA orientiert sich an den Werten Exzellenz, Ausgewogenheit und Zufriedenheit und setzt weiterhin neue Maßstäbe in den Bereichen Immobilien und Gastgewerbe, indem es Projekte entwickelt, die wirtschaftlich solide, sozial verantwortlich und auf Langlebigkeit ausgelegt sind.

