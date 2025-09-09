Mladá Boleslav / Cham (ots) -- Aufbauend auf der Führungsposition von Skoda im Kombi-Segment in Europa präsentiert das Konzept Vision O die elektrifizierte Zukunft der Marke und die weiterentwickelte Designsprache 'Modern Solid'- Gemäss dem kundenorientierten Ansatz von Skoda ist die Vision O das erste Konzeptfahrzeug, das vollständig aus Kundenperspektive entwickelt wurde- Mit einem komplett neu gestalteten Innenraum bietet die Vision O ein minimalistisches Design und ein ganzheitliches, intuitives Fahrerlebnis: ein neues Horizon-Display für Fahrer und Beifahrer, Bio-Adaptive Beleuchtung, 650 Liter Kofferraumvolumen und einen KI-gesteuerten persönlichen Assistenten- Nachhaltigkeit priorisieren - Vision 'O' folgt den Prinzipien der Kreislaufwirtschaft und minimiert Umweltbelastungen durch die Verwendung erneuerbarer Materialien und recycelter Komponenten- Das Aussendesign der Vision O wurde auf ein neues Niveau gehoben und wirkt mit einem völlig neuen Tech-Loop-Face noch robuster. Es ist aerodynamisch für lange Strecken optimiert - auch mit fortschrittlicher autonomer FahrtechnologieVollständig vorbereitet auf die elektrifizierte Zukunft der Kombimodelle von Skoda: Aufbauend auf seiner reichen Tradition und seiner europäischen Führungsposition im Kombi-Segment setzt die Skoda Vision O ein klares Statement und präsentiert die nächste Generation von Skodas 'Modern Solid'-Designsprache. Es ist das erste Konzeptfahrzeug der Marke, das nach dem Customer-first-Ansatz von innen nach aussen entwickelt wurde. Das neue minimalistische Interieur der Vision O verfügt über innovative Technologien, die den Komfort und die Benutzerfreundlichkeit verbessern. Es bietet fortschrittliche autonome Fahrfunktionen, intelligente KI-Lösungen und legt durch die Integration erneuerbarer Materialien und die Befolgung der Prinzipien der Kreislaufwirtschaft einen Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit. Beim Exterieur sorgt die Weiterentwicklung der Modern Solid-Designsprache von Skoda mit einem völlig neuen Tech-Loop-Face für einen noch robusteren Look. Das minimalistische Design bietet maximale Effizienz durch optimierte Aerodynamik. Die Serienproduktion der Vision O, die auf einer zukünftigen Plattform des Volkswagen Konzerns basiert, ist für das nächste Jahrzehnt geplant.Klaus Zellmer, CEO von Skoda Auto, sagt: "Bei Skoda treibt uns unser Engagement für unsere Kunden, die uns seit 2016 als Marktführer im Kombi-Segment vertrauen, dazu an, die Vision O zu verwirklichen: eine Mischung aus innovativem Design, über 650 Litern Kofferraumvolumen, autonomen Fahrfunktionen und einem intuitiven KI-Assistenten. Dieses Fahrzeug verwandelt jede Fahrt in ein müheloses, bereicherndes Erlebnis. Gleichzeitig bringt es uns unseren Nachhaltigkeitszielen näher und hebt unsere Modern Solid-Designprinzipien auf eine neue Ebene."Die elektrifizierte Zukunft der langjährigen Kombi-Tradition von SkodaAls Marktführer im Kombi-Segment in Europa seit 2016, angetrieben durch den Erfolg des Octavia und Superb Combi, stellte Skoda die Zukunftsvision seiner langjährigen Kombi-Tradition vor, die die nächste Generation seiner Modern Solid-Designsprache einbezieht. Die Vision O ist ein Beispiel für Skodas kundenorientierten Ansatz im Autodesign und wurde vollständig aus der Perspektive des Kunden entwickelt. Das Design ist mutig, authentisch und praktisch und verbessert das Benutzererlebnis durch intelligente KI-Lösungen, clevere Features und einen funktionalen Innenraum. Der ganzheitliche Designansatz umfasst alle Aspekte des Autos, von der Benutzeroberfläche und dem Innenraum bis hin zum Exterieur, der Konnektivität und dem Sound. Er bietet ein multisensorisches Erlebnis, das den Gesamtkomfort und den Fahrspass erhöht.Das Kundenerlebnis steht im Mittelpunkt des DesignsAls Beispiel für den kundenorientierten Ansatz von Skoda bietet die Vision O ein völlig neues Innenraumkonzept. Es zeichnet sich durch ein minimalistisches Design aus, das maximale Praktikabilität, Einfachheit und Geräumigkeit mit mehr als 650 Litern Kofferraumvolumen betont. Eine neu gestaltete und intuitiv steuerbare, kundenorientierte HMI-Architektur verfügt über ein anpassbares Horizon-Display für Fahrer und Beifahrer. Durch die Integration neuer KI-Funktionen wird Laura zu einer persönlichen Assistentin, die die Passagiere auf ihrer Reise begleitet und ihnen hilfreiche Informationen über die Umgebung liefert. Das neue Skoda Bio-Adaptive Lighting passt die Innenraumbeleuchtung automatisch an den natürlichen Lichtzyklus an und schafft so eine angenehme Umgebung. Gemäss der Simply Clever-Philosophie von Skoda bietet die Vision O mit neuen Funktionen wie einem tragbaren Lautsprecher oder einem voll integrierten Kühlschrank das gewisse Extra.Ein ganzheitlicher Ansatz für NachhaltigkeitDer Name 'Vision O' leitet sich vom Konzept der Kreislaufwirtschaft ab und steht für die nachhaltige Gestaltung, Produktion, Nutzung und letztendlich das Recycling des Fahrzeugs, um die Umweltbelastung während des gesamten Lebenszyklus zu minimieren. Die Vision O zeigt auch, wie kreislauffähige Materialien, beispielsweise pflanzliche Produkte, ohne Abstriche bei Qualität oder Ästhetik verwendet werden können. Skoda Auto denkt über den Lebenszyklus von Materialien hinaus und setzt auf abfallfreie Produktionsmethoden und die Wiederverwendung von Nebenprodukten, die recycelt und wiederverwertet werden.Die nächste Generation von Modern Solid verbessert die AerodynamikDas Äussere der Vision O zeichnet sich durch klare, einfache Linien aus. Ihr minimalistisches Design unterstützt maximale Effizienz durch optimierte Aerodynamik und ermöglicht eine grössere Reichweite - selbst über weite Distanzen. Die Weiterentwicklung von Skodas Modern Solid-Designsprache sorgt für einen noch robusteren Auftritt mit einem völlig neuen Tech-Loop-Face. Die Vision O bietet ausserdem fortschrittliche autonome Fahrtechnologie, mit der das Fahrzeug unter bestimmten Bedingungen alle Fahraufgaben übernehmen kann.Hinweis: Bei dem vorgestellten Modell handelt es sich um ein Konzeptfahrzeug, das einen Ausblick auf zukünftige Design- und Technologieentwicklungen der Marke gibt. Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei nicht um ein Serienfahrzeug handelt. 