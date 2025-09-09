

BERLIN, DEUTSCHLAND - Media OutReach Newswire - 9. September 2025 - Auf der IFA 2025 überreichte der Deutsche Tennis Bund (DTB) CHiQ eine "Ehrenpartner"-Urkunde für dessen Unterstützung bei den German Wheelchair Tennis Open 2025, mit der man die Wertschätzung und Unterstützung von CHiQ durch die Turnierverantwortlichen signalisieren und auch das Engagement von CHiQ für ESG-Werte und soziale Verantwortung unterstreichen wollte.



CHiQ präsentiert Human-Centered Innovation und ESG-Exzellenz auf der IFA 2025

Auf den Wheelchair Tennis Open, die im Juli dieses Jahres in Berlin stattfanden, kamen Spitzensportler aus der ganzen Welt zusammen, die sich allesamt durch eine beeindruckende Ausdauer und Entschlossenheit auszeichneten. Als offizieller Sponsor der Veranstaltung warb CHiQ für das Motto "Jeder Aufschlag zählt. Jedes Leben strahlt". Auf diese Weise wurde der barrierefreie Sport gefeiert und die Reichweite des Turniers über die globalen Plattformen des Unternehmens vergrößert.



Feng Zheng, Europe General Manager bei CHiQ, nahm die Auszeichnung im Namen der Marke entgegen und erklärte: "Die Unterstützung des Rollstuhltennis ist nicht nur ein soziales Engagement, sondern spiegelt auch die Fürsorge und den Respekt von CHiQ für unterrepräsentierte Gruppen wider. Wir möchten das Bewusstsein und das Verständnis für barrierefreien Sport steigern und unsere Stärke als Unternehmen nutzen, um einen positiven sozialen Wandel herbeizuführen."



Auf der IFA 2025 präsentierte CHiQ auch einen Ausstellungsbereich zum Thema ESG. In dieser Präsentation ging es um die Errungenschaften in den Bereichen Gemeinwohl, Umweltinnovation und nachhaltige Entwicklung und um die Zusammenarbeit von CHiQ mit den Wheelchair Tennis Open und die Fortschritte bei umweltfreundlicher Produktion, energiesparenden Technologien und nachhaltigen Materialien. Dank des soliden ESG-Konzepts der Changhong Group, das unter anderem aus jährlichen ESG-Berichten und einem "AA"-Rating von Wind besteht, sind die Bemühungen der Marke um globale Verantwortung fest verankert.



Bei der nachhaltigen Produktinnovation ist CHiQ mit hocheffizienten Geräten nach wie vor führend. So übertrifft seine Waschmaschine, die in Europa neu auf dem Markt ist, die EU-Norm der Klasse A um 10 % und seine Klimageräte sind mit fortschrittlicher Invertertechnologie ausgestattet, die den Energieverbrauch senken, ohne Abstriche beim Komfort zu machen. Die mit sechs Sternen zertifizierten Kühlschränke von CHiQ bieten energieeffiziente Lösungen für moderne Haushalte.



Dank seines kontinuierlichen Engagements für Innovationen bei intelligenten Haushaltsgeräten erhielt CHiQ auf der IFA 2025 den Global Product Innovation Technology Award - Leading AI Home Appliance Brand und unterstreicht damit erneut die technologische Exzellenz und den wachsenden internationalen Einfluss des Unternehmens.



Durch die Unterstützung inklusiver Sportarten, die Förderung energieeffizienter Produkte und die kontinuierliche Stärkung des ESG-Rahmens definiert CHiQ neu, was es bedeutet, eine verantwortungsvolle Marke zu sein - mit seiner Philosophie: "Verantwortung geht über Worte hinaus - Fürsorge als Leitbild jeder Entscheidung". ESG ist nicht mehr nur ein abstraktes Konzept, es ist zu einer bedeutsamen Brücke zwischen der Marke und ihren Nutzern geworden, um dauerhaft im Dialog zu sein und gemeinsam ein besseres Leben zu gestalten.



