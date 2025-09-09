München (ots) -
Am Mittwoch, den 17. September wartet ein spannender Termin: die Nominierungen zum Deutschen Zukunftspreis 2025 werden im Deutschen Museum München in einer Pressekonferenz bekanntgegeben. Diese findet ab 10:30 Uhr statt und wird per Livestream auf der Website www.deutscher-zukunftspreis.de zu finden sein.
Mittags um 12:30 Uhr findet darüber hinaus die Einweihung des neuen Moduls der Preisträger 2024 vom Unternehmen ams OSRAM in der Dauerausstellung zum Deutschen Zukunftspreis.
Im Rahmen der Veranstaltung "Wissenschaft für Jedermann" stellen um 18:00 Uhr im Auditorium des Deutschen Museums die Nominierten 2025 zum ersten Mal ihre Innovationen der größeren Öffentlichkeit vor, Publikum und Fragen sind willkommen.
Bleiben Sie gespannt auf die innovativen Projekte und herausragenden Ideen, die unsere Zukunft gestalten werden
