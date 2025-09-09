© Foto: Michael Kappeler/dpaBis 2035 will Volkswagen mit Künstlicher Intelligenz viel Geld sparen und auch den Produktentwicklungsprozess stark kürzen. Volkswagen setzt in Zukunft auf das E-Auto und auf KI. Wie das Unternehmen auf der IAA mitgeteilt hat, will der Konzern bis 2030 bis zu eine Milliarde Euro in KI stecken. Mit der Investition will das Unternehmen zukünftig effizienter werden und Kosten einsparen. In der laufenden Budgetplanung, die bis 2030 läuft, nimmt der DAX-Konzern dabei KI-gestützte Fahrzeugentwicklung, industrielle Anwendungen und IT-Systeme in Angriff. Zusammen mit dem französischen Softwarespezialisten Dassault Systémes soll eine KI-gestützte Entwicklungsumgebung aufgebaut werden, die in allen …Den vollständigen Artikel lesen ...
