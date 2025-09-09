Dogecoin-Kurs-Prognose: Folgt nun eine steile Rally oder eine Bullenfalle?

Am heutigen Tage hat Dogecoin einen wichtigen Widerstand überwunden, was den Weg für weitere Gewinne eröffnen kann. Zudem werden heute Wirtschaftsdaten veröffentlicht, welche die Wahrscheinlichkeit vergrößern können. Erfahren Sie jetzt mehr über die wichtigen Einflussfaktoren und was für DOGE entscheidend ist.

Diese Ereignisse beeinflussen jetzt den Dogecoin-Kurs

Einer der wichtigsten Treiber für den Dogecoin-Kurs sind die Erwartungen an die Genehmigung des ersten DOGE-Spot-ETFs in den USA von RexOsprey, welcher spätestens am 11. September handelbar sein soll. Bald kommen dann noch weitere von Bitwise, Grayscale und 21Shares hinzu, die alle die Nachfrage steigern dürften.

Gleiches gilt für die Dogecoin-Treasury-Unternehmen, von denen auch immer mehr entstehen. Zuletzt hat sich CleanCore Solutions für eine Dogecoin-Treasury-Strategy entschieden, wofür 175 Mio. USD in DOGE und zugehörige Derivate investiert werden sollen. Je mehr Unternehmen hinzukommen, umso steigt die Nachfrage.

https://twitter.com/scottmelker/status/1965317577082876358

Allerdings sollte nicht vergessen werden, dass jedes Jahr 5 Mrd. DOGE neu emittiert werden, welche wiederum den Wert der übrigen Coins verwässern, was einer Inflation von rund 3,4 % entspricht und somit über dem Ziel der Notenbanken von meist 2 % liegt. Der Vorschlag für die Verringerung der Belohnungen wurde hingegen nicht umgesetzt.

Nicht vergessen werden sollte das Engagement des Unternehmen Thumzup, von dem die Familie Trump einen großen Anteil von 350.000 Aktien hält. Denn dieses hat zuletzt das Dogecoin-Mining-Unternehmen Dogehash für 153,8 Mio. USD übernommen. Hinzu kommt die Unterstützung von Elon Musk und der Krypto-Community.

Besonders wichtig für Dogecoin sind die Expansionspläne, weil somit der Ankereffekt bei einer Marktkapitalisierung von 73 Mrd. USD aufgehoben werden kann und somit noch höhere Bewertungen wie bei anderen Layer-1s möglich werden. Zuletzt wurde die GigaWallet für leichtere Händlertransaktionen und RadioDoge für Offlinetransaktionen veröffentlicht.

In dieser Hinsicht ist auf die On-Chain-Daten zu achten, auch wenn sie im Vergleich zu anderen Blockchains noch nicht wirklich erwähnenswert sind und die Märkte sowie vor allem die Memecoins auch weniger von Fundamentaldaten als von Hype, Stimmung, Gemeinschaft und Narrativ getrieben werden. Zudem traden immer mehr traden Memecoins intelligenter.

Dogecoin-Kurs-Prognose: Das ist in nächster Zeit zu erwarten

Dogecoin profitiert am heutigen Tage von dem Rückenwind des Krypto-Marktes. So zeigt TOTAL3 und somit die Marktkapitalisierung der Kryptowährungen ohne Bitcoin und Ethereum ein besonders bullisches Chartmuster, welches nun vermutlich nach oben aufgelöst wird.

Zwar hält sich das Sentiment weiterhin mit 48 in der neutralen Zone, dafür bewegt sich der Altcoin Season Index mit einem Wert von 51 mittlerweile über den neutralen Bereich hinaus, während TOTAL3 das letzte Hoch überwunden hat und aus der Dreiecksformation ausgebrochen ist.

Bemerkenswert ist auch, dass das TOTAL3-Ethereum-Verhältnis mit 250,54 Mio. erst gestern ein neues Hoch verzeichnet hat. Dies deutet darauf hin, dass die Kryptoinvestoren langsam wieder die Altcoins gegenüber Ethereum bevorzugen, was sehr bullisch für Dogecoin ist.

TOTAL3/ETH | Quelle: Tradingview

Beim Mindshare belegen die Memecoins derzeit mit 3,6 % nur den siebten Platz. Ähnlich entwickeln sich derzeit die Kurse, wobei sie laut Dexu.ai über die vergangenen 24 Stunden durchschnittlich 2,5 % hinzugewinnen konnten und somit von den Kryptosektoren nur Platz 16 belegen, eine Verschlechterung im Wochen- und Monatsvergleich mit Rang 10 und 9.

Derzeit hält sich der DOGE-Kurs an der diagonalen Widerstandslinie bei 0,242 USD und bildet einen Hammer aus, was beides sehr bullisch ist, insbesondere, wenn der Tagesschlusskurs darüber liegen sollte. Die Revisionen der Non-Farm Payrolls könnten dies heute bei einer starken Abweichung möglich machen.

In diesem Falle ist mit weiteren Anstiegen zu rechnen, wobei die nächsten Kursziele bei 0,265, 0,284, 0,316, 0,389 und dann 0,480 USD liegen. Bis Jahresende sind auch 0,740 USD möglich und bei entsprechender Adoption sogar 1,168 USD. Während der September etwas belasten kann, sind spätestens ab Oktober wieder deutlich höhere Preise möglich. Alternative können Sie aber auch Memecoins minen.

Maxi Doge könnte der gefährlichste Gegner von Dogecoin werden

Noch wurde das Duell der Memecoins nicht entschieden. Denn auch wenn es sich bei Dogecoin bisher um den ungeschlagenen Anführer des Sektors handelt, ist nun mit Maxi Doge ein besonders vielversprechender Konkurrent erschienen, welcher sich mit seinem Geschäftsmodell schnell an die Spitze der Nahrungskette befördern kann.

Dies ist jedoch nicht nur auf seinen großen Nahrungsverzehr und seine 1.000x-Supplements zurückzuführen. Denn ohne den richtigen Plan fürs Pumpen kann es zu schmerzhaften Erfahrungen und einem geringen Masseaufbau kommen. Aus diesem Grunde wurde Maxi Doge sogar im Schlaf mit Motivationscoaches hypnotisch beschallt, um eisern bei seiner YOLO-Mentalität ohne Stop Loss zu bleiben, damit er das erreicht, wovon die meisten nur träumen.

Allerdings handelt es sich bei Maxi Doge nicht um einen Egoisten. Stattdessen will er Generationswohlstand für sich und seine Bros schaffen, die ihn bei seiner ambitionierten Mission unterstützen, zum wertvollsten Memecoin aller Zeiten aufzusteigen. Dafür will er die Maxi-Armee aufstellen, welche Blut, Schweiß und Tränen für ihre Träume investiert.

Damit dies gelingt und ausreichend viele für die Brüderschaft gefunden werden können, werden 40 % in das Marketing investiert. Weitere 25 % sind für den Maxi Fund vorgesehen, welcher die mutigen Bros auf dem heiß umkämpften Memecoin-Markt dafür belohnt, dass sie den MAXI-Coin in die Höhe pumpen.

Genau dieses Kriegerethos und die besonderen Anreize im Zusammenhang mit den ersten Futures mit einem Hebel von 1.000x sollen aus Kleinanlegern Riesen machen, damit es David überhaupt mit Goliath aufnehmen kann. Auf diese Weise sind sogar Bewertungen jenseits von 1 Bio. USD denkbar, was für jetzige Investoren lebensverändernde Gewinne bedeutet.

Jetzt Maxi Doge entdecken!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.