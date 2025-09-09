TEL AVIV (dpa-AFX) - Als erster ranghoher Minister hat der israelische Finanzminister Bezalel Smotrich den Angriff auf die Führungsspitze der islamistischen Terrororganisation Hamas in Katar gelobt. "Für die Terroristen gibt es keine und wird es niemals Immunität vor dem langen Arm Israels geben - an keinem Ort der Welt", schrieb der ultrarechte Minister Smotrich in einem Post auf der Plattform X. "Eine richtige Entscheidung, die wir getroffen haben, und eine perfekte Ausführung durch die Armee und den (Inlandsgeheimdienst) Schin Bet."

Israels Armee hatte eigenen Angaben zufolge die Hamas-Führungsspitze in Doha, der Hauptstadt des Golfstaats Katar, angegriffen. Der Nachrichtenkanal Al-Arabija berichtete, dass bei dem Angriff nach vorläufigen Informationen Chalil al-Haja getötet worden sei. Eine Bestätigung für den Tod al-Hajas oder anderer Hamas-Funktionäre gab es zunächst nicht. Katar verurteilte den Angriff.

Auch der israelische Oppositionsführer Jair Lapid schrieb bei X: "Ich beglückwünsche die Luftwaffe, die Armee, den Schin Bet und alle Sicherheitskräfte zu einer außergewöhnlichen Operation zur Zerschlagung unserer Feinde."/le/DP/nas