- im Anhang finden Sie den HV-Bericht von GSC-Research.Anhang: HVSattler2025.pdfDen vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 VEH-News
- im Anhang finden Sie den HV-Bericht von GSC-Research.Anhang: HVSattler2025.pdfDen vollständigen Artikel lesen ...
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|16:38
|Sattler & Partner AG: "Vorstand sieht weiter Bedarf für qualifizierte Beratung" - HV-Bericht von GSC-Research
|- im Anhang finden Sie den HV-Bericht von GSC-Research.Anhang: HVSattler2025.pdfDen vollständigen Artikel lesen ...
► Artikel lesen
|22.07.
|Sattler & Partner AG - HV am 04.09.2025
|- die ordentliche Hauptversammlung findet am Donnerstag, dem 4. September 2025 in der Barbara-Künkelin-Halle, Fritz-Abele-Saal, Künkelinstrasse 33, 73614 Schorndorf um 10:00 Uhr statt.Den vollständigen...
► Artikel lesen
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|SATTLER & PARTNER AG
|-
|-