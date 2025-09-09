© Foto: UnsplashDie National Football League hat ihre Saison 2025/2026 eröffnet. Mit dem ersten Kickoff beginnt auch die Hochsaison für Sportwetten in den Vereinigten Staaten.Die American Gaming Association prognostiziert, dass in dieser Saison rund 30 Milliarden US-Dollar legal auf NFL-Spiele gesetzt werden. Das entspräche einem Anstieg von 8,5 Prozent im Vergleich zu den 27,6 Milliarden US-Dollar des Vorjahres. In die Schätzung fließen auch Vorsaison-Spiele, Futures, Playoffs und der Super Bowl LX im Februar 2026 ein. Aktuell sind legale Sportwetten in 38 Bundesstaaten sowie in Washington, D.C. und Puerto Rico erlaubt. Missouri ist neu hinzugekommen, startet jedoch erst am 1. Dezember. Flutter ist …Den vollständigen Artikel lesen ...
