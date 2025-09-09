EQS-News: SM Wirtschaftsberatungs AG / Schlagwort(e): Ankauf

Corporate News SM Wirtschaftsberatungs AG erwirbt Baugrundstück in Bietigheim-Bissingen - Wohnbauprojekt vorgesehen Sindelfingen, 9. September 2025 - Die SM Wirtschaftsberatungs AG (WKN: A1RFMZ; ISIN: DE000A1RFMZ1), mit Sitz in Sindelfingen, hat in Bietigheim-Bissingen (Landkreis Ludwigsburg) ein Baugrundstück mit gültigem Bebauungsplan erworben. Auf der Fläche ist die Realisierung eines Wohnbauprojekts vorgesehen, bei dem - je nach Ausgestaltung - Reihenhäuser oder Mehrfamilienhäuser entstehen können. Die Wohneinheiten sind zum Verkauf vorgesehen. Die Investition bewegt sich im mittleren bis hohen einstelligen Millionenbereich. Das Grundstück befindet sich in einer exzellenten Wohnlage mit sehr guter Infrastruktur und hervorragender Anbindung an die Region Stuttgart. Mit diesem Ankauf baut die Gesellschaft ihre Pipeline im Wohnungsneubau in einer nachfragestarken Metropolregion weiter aus. Der Baustart ist nach Abschluss der Planungs- und Genehmigungsphase vorgesehen. SM Wirtschaftsberatungs Aktiengesellschaft Der Vorstand Informationen über die SM Wirtschaftsberatungs AG erhalten Sie auch über unseren Newsletter, zu dessen Verteiler Sie sich auf der Website der Gesellschaft unter https://www.smw-ag.de/investor-relations/newsverteiler/ anmelden können. Disclaimer: Sofern in dieser Mitteilung zukunftsbezogene, also Absichten, Erwartungen, Annahmen oder Vorhersagen enthaltende Aussagen gemacht werden, basieren diese auf den gegenwärtigen Erkenntnissen der SM Wirtschaftsberatungs AG. Zukunftsbezogene Aussagen sind naturgemäß Risiken und Unsicherheitsfaktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächliche Entwicklung erheblich von der erwarteten abweicht. Diese Mitteilung stellt keine Aufforderung zum Kauf der Aktie der SM Wirtschaftsberatungs AG dar. Die Aktien der SM Wirtschaftsberatungs AG dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder 'U.S. persons '(wie in Regulation S des U.S. amerikanischen Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der 'Securities Act') definiert) oder für Rechnung von U.S. persons angeboten oder verkauft werden. Kontakt IR und PR und mitteilende Person: Martin Schmitt, Vorstand

