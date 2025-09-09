Neues Rekordjahr für Gold? Bisher fast 40% Kurszuwachs im Jahr 2025!



Im aktuellen Daily Trading TV beschäftigt sich Jörg Scherer, Leiter Technische Analyse HSBC Deutschland, mit dem Goldpreis. An fünf der letzten sechs Tage hat das Edelmetall ein neues Allzeithoch verbuchen können. Ein neues Rekordlevel ist immer eines der besten Signale der technischen Analyse! Zuvor hat der Kurs die seitliche Schiebezone zwischen etwa 3250 $ und 3450 $ pro Unze erfolgreich aufgelöst und signalisiert somit die Fortsetzung des etablierten Aufwärtstrends. Das Ganze vollzieht sich in einer Saisonal günstigen Phase. Das bedeutet, die Zyklik gibt aktuell Rückenwind. In Nachwahljahren stieg der Goldpreis durchschnittlich um rund 6 % in der Phase zwischen Mitte August und Jahresende. Die positive Entwicklung der Edelmetalle beginnt sich auch in den Minen-Titeln aus dem Daily Trading Newsletter widerzuspiegeln. Schauen Sie hier gerne auf unserer Website vorbei und melden Sie sich kostenlos für den Daily Trading Newsletter an. Die Fortsetzung der Aufwärtsrally ist per Saldo also das wahrscheinlichste Szenario und bietet als nächstes Anlaufziel 3800 $ pro Unze. Bei solch starken Trends sollte man allerdings nicht zu sorglos sein und daran denken die entstandenen Gewinne abzusichern. Ein mögliches Stopp-Level, um sich vor einer möglichen Trendumkehr zu schützen, ist an der oben erwähnten 3450 $ Marke sinnvoll. Hier finden sich ebenfalls die jüngsten Swing-Highs im langfristigen Monatschart wieder. Diese gilt es demnach künftig nicht zu unterschreiten.



Quelle: HSBC









