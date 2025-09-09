© Foto: DALL·EChina greift den US-Dollar frontal an und das mittels Gold. Laut Washington Post hortet Peking nicht nur offiziell über die Zentralbank, sondern über geheime Minen und Schmuggelrouten weltweit riesige Mengen.Jan Willhöft, Partner bei Axino Capital, warnt: "Deutlich mehr Metall verschwindet in chinesischen Tresoren, als jede Statistik zeigt." Eine neue Vorschrift zwingt chinesische Versicherer bereits, ein Prozent ihres Vermögens in Gold zu halten. Das entspricht einem Volumen von bis zu 53 Milliarden US-Dollar. Umgerechnet sind das rund 700 Tonnen oder ein Fünftel der weltweiten Jahresproduktion. Sollte der Westen nachziehen, droht lau Willhöft eine historische Verschiebung der …Den vollständigen Artikel lesen ...
