Meta Platforms: Der Chart signalisiert die nächste Rallye!

Rückblick

Das Chartbild zeigt eine sehr interessante Situation der Meta-Aktie. Nach einem Absturz auf rund 480 US-Dollar erreichte die Meta-Aktie im August ein neues Rekordhoch. Aktuell sehen wir eine Konsolidierung über der 20-Tagelinie, welche gerade nach oben verlassen wird.

Meta Platforms-Aktie: Chart vom 09.09.2025, Kürzel: META Kurs: 762.85 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Die Aktie bricht gerade aus der Konsolidierung der letzten Tage aus. Dieses technische Signal könnte der Startschuss für die nächste Swing-Bewegung sein. Bei einem erfolgreichen Ausbruch wäre das Kursziel im Bereich von 825 USD.

Mögliches bärisches Szenario

Es bleibt entscheidend, den möglichen Ausbruch aufmerksam zu verfolgen und dabei auch auf das Handelsvolumen zu achten. Wird der EMA 20 gebrochen, bekommt das bullische Szenario Risse.

Meinung

Meta treibt seine KI-Initiativen stark voran. Zuletzt wurden neue KI-Funktionen für Video-Editing, sowie die Vision einer "Personal Superintelligence" von CEO Mark Zuckerberg vorgestellt. Auch die Zusammenarbeit mit Oakley bei der Entwicklung von "Performance AI glasses" zeigt den Fokus auf zukünftige Produkte im Bereich der Künstlichen Intelligenz und des Metaverse. Eine wichtige Veranstaltung steht kurz bevor: die "Meta Connect" am 17. und 18. September, auf der weitere Innovationen im Bereich AI Glasses und Metaverse erwartet werden.

Aktuelle Marktkapitalisierung: 1.89 Bio. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 7.49 Mrd. USD

Meine Meinung zu Meta Platforms ist bullisch

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 09.09.2025

