FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Dienstag, den 23. September 2025





MITTWOCH, DEN 10. SEPTEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Baloise, Halbjahreszahlen

08:30 DEU: Stihl, Medientag, Waiblingen

10:00 CHE: Richemont, Hauptversammlung



TERMINE KONJUNKTUR

03:30 CHN: Erzeugerpreise 8/25

03:30 CHN: Verbraucherpreise 8/25

07:00 FIN: Industrieproduktion 7/25

08:00 NOR: Verbraucherpreise 8/25

08:00 DNK: Verbraucherpreise 8/25

09:00 CZS: Verbraucherpreise 8/25 (endgültig)

09:00 AUT: Industrieproduktion 7/25

10:00 ITA: Industrieproduktion 7/25

11:00 GRC: Verbraucherpreise 8/25

11:00 GRC: Industrieproduktion 7/25

12:00 PRT: Verbraucherpreise 8/25 (endgültig)

13:00 USA: MBA Hypothekenanträge (Woche)

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: Erzeugerpreise 8/25

16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 7/25 (endgültig)



SONSTIGE TERMINE

13:00 DEU: Bundestag

Themen: Batterierecht-EU-Anpassungsgesetz und Wohnflächensteuer + 13.05 Regierungsbefragung mit Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) und Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) + 14.45 Fragestunde



FRA: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hält Rede zur Lage der Europäischen Union, Straßburg

DONNERSTAG, DEN 11. SEPTEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 8/25

10:00 IRL: Ryanair, Hauptversammlung

14:00 NLD: ABN Amro, außerordentliche Hauptversammlung 22:00 USA: Adobe, Q3-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Erzeugerpreise 8/25

08:00 SWE: Verbraucherpreise 8/25 (endgültig)

08:00 ROU: Verbraucherpreise 8/25

14:15 EUR: Zentralbank, Zinsentscheid (14.45 Pk mit EZB-Präsidentin Christine Lagarde) 14:30 USA: Verbraucherpreise 8/25

14:30 USA: Realeinkommen 8/25

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)



SONSTIGE TERMINE

12:00 DEU: «Frankfurter Finanzplatzgespräche» mit der Chefin der neuen EU-Anti-Geldwäschebehörde AMLA, Bruna Szego

FREITAG, DEN 12. SEPTEMBER

TERMINE KONJUNKTUR

06:30 JPN: Industrieproduktion 7/25 (endgültig)

06:30 JPN: Kapazitätsauslastung 7/25

08:00 GBR: Industrieproduktion 7/25

08:00 GBR: Bauproduktion 7/25

08:00 GBR: Handelsbilanz 7/25

08:00 DEU: Verbraucherpreise 8/25 (endgültig)

08:45 FRA: Verbraucherpreise 8/25 (endgültig)

09:00 ESP: Verbraucherpreise 8/25 (endgültig)

10:00 ITA: Arbeitslosenquote Q2/25

12:30 RUS: Zentralbank, Zinsentscheid

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 9/25 (vorläufig) 18:00 RUS: BIP Q2/25 (1. Veröffentlichung)



MONTAG, DEN 15. SEPTEMBER

TERMINE KONJUNKTUR

04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 8/25

04:00 CHN: Industrieproduktion 8/25

04:00 CHN: Investitionen Sachanlagen bis 8/25

10:00 ITA: Handelsbilanz 7/25

11:00 EUR: Handelsbilanz 7/25

16:00 USA: Empire State Manufacturing Survey



SONSTIGE TERMINE

DEU: Messe Schweißen & Schneiden - Weltleitmesse für das Fügen, Trennen und Beschichten (bis 19.09.)

11:00 DEU: Hybrid-Pk zum Deutschen Apothekertag 2025 - "Lage der Apotheken und Weichenstellungen für die Zukunft"

DIENSTAG, DEN 16. SEPTEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

13:00 DEU: Schaeffler, Capital Markets Day

17:00 SPD-Bundesvorsitzender Lars Klingbeil besucht Evonik

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 GBR: Arbeitsmarktdaten 07/25

10:00 ITA: Verbraucherpreise (2. Schätzung) 8/25

11:00 DEU: ZEW-Index 9/15

11:00 EUR: Arbeitskosten Q2/25

11:00 EUR: Industrieproduktion 7/25

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 8/25

14:30 USA: Ex- und Importpreisindex 8/25

15:15 USA: Industrieproduktion 8/25

16:00 USA: Lagerbestände 7/25

16:00 USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index 9/25



SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Studie «Was macht die duale Ausbildung attraktiv? Wünsche von jungen Menschen und Angebote von Unternehmen im Vergleich». Gemeinsames Werk von Bertelsmann Stiftung und Institut der deutschen Wirtschaft (IW).

MITTWOCH, DEN 17. SEPTEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

DEU: Fielmann, Capital Markets Day

USA: Zoom Video Communications (Investor Day)



TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Handelsbilanz 8/25

08:00 DEU: Verbraucherpreise 8/25

11:00 EUR: Verbraucherpreise 8/25 (2. Veröffentlichung) 13:00 USA: MBA Hypothekenanträge

14:30 USA: Baubeginne, Baugenehmigungen 8/25

20:00 USA: Notenbank-Entscheidung (20.30 Pk)



SONSTIGE TERMINE

11:00 DEU: Online-Pk Verbände des Hauptstadtbüros Bioenergie zu aktuellen Situation zum Biomassepaket und die Perspektiven

DONNERSTAG, DEN 18. SEPTEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

---



TERMINE KONJUNKTUR

10:00 EUR: Leistungsbilanz 8/25

11:00 USA: Bauproduktion 7/25

13:00 GBR: Notenbank-Entscheidung

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe

14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 9/25

16:00 USA: Frühindikator 8/25



SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: What the Food Forum «Diversity In The Food Industry»

DEU: Weltgrößte Tabakmesse Intertabac (bis 20.09.)



FREITAG, DEN 19. SEPTEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

---



TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Verbraucherpreise 8/25

08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 8/25

08:00 GBR: Nettoverschuldung Staatssektor 8/25

08:45 FRA: Geschäftsklima 9/15



SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Verbandstag der Sparda-Banken; u.a. mit Vorträgen von Ifo-Präsident Clemens Fuest und Bundesbank-Vorständin Fritzi Köhler-Geib

15:00 DEU: Pressegespräch mit Manfred Weber, MdEP, zu «Starkes Bayern - starkes Europa» der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (VBW)

17:00 DEU: Pressekonferenz mit Vorstellung einer strategischen Partnerschaft zwischen Vonovia, EnerCube und DFA zur Produktion von Wärmepumpen-Cubes für MFH

MONTAG, DEN 22. SEPTEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

DEU: Verkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) stellt voraussichtlich neuen Bahn-Chef und neue Bahn-Strategie vor.

TERMINE KONJUNKTUR

14:30 USA: Chicago Fed Nat Activity Index 8/25

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 09/25



SONSTIGE TERMINE

DEU: Beginn EMO - Messe der Metallbearbeitung



DIENSTAG, DEN 23. SEPTEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

---



TERMINE KONJUNKTUR

09:15 FRA: HCOB Einkaufsmanagerindex Industrie und Dienstleistungen 9/25 09:30 DEU: HCOB Einkaufsmanagerindex Industrie und Dienstleistungen 9/25 10:00 ESP: Handelsbilanz 7/25

10:00 EUR: HCOB Einkaufsmanagerindex Industrie und Dienstleistungen 9/25 10:30 GBR: S&P Einkaufsmanagerindex Industrie und Dienstleistungen 9/25 15:45 USA: S&P Einkaufsmanagerindex Industrie und Dienstleistungen 9/25 16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 8/25

16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 9/25



SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: BGH entscheidet über Verbraucheransprüche auf Zinsen aus Prämiensparverträgen

10:00 DEU: Oberlandesgericht Stuttgart entscheidet über die Klage vom Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) gegen die «Lidl Plus»-App, Stuttgart

11:00 DEU: Eröffnung 14. Ostdeutsches Energieforum (bis 24.09.)

