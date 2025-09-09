FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 10. September 2025



TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Baloise, Halbjahreszahlen

08:30 DEU: Stihl, Medientag, Waiblingen

10:00 CHE: Richemont, Hauptversammlung



TERMINE KONJUNKTUR

03:30 CHN: Erzeugerpreise 8/25

03:30 CHN: Verbraucherpreise 8/25

07:00 FIN: Industrieproduktion 7/25

08:00 NOR: Verbraucherpreise 8/25

08:00 DNK: Verbraucherpreise 8/25

09:00 CZS: Verbraucherpreise 8/25 (endgültig)

09:00 AUT: Industrieproduktion 7/25

10:00 ITA: Industrieproduktion 7/25

11:00 GRC: Verbraucherpreise 8/25

11:00 GRC: Industrieproduktion 7/25

12:00 PRT: Verbraucherpreise 8/25 (endgültig)

13:00 USA: MBA Hypothekenanträge (Woche)

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: Erzeugerpreise 8/25

16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 7/25 (endgültig)



SONSTIGE TERMINE

13:00 DEU: Bundestag

Themen: Batterierecht-EU-Anpassungsgesetz und Wohnflächensteuer + 13.05 Regierungsbefragung mit Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) und Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) + 14.45 Fragestunde



FRA: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hält Rede zur Lage der Europäischen Union, Straßburg °



