Die Europäische Investitionsbank (EIB) stellt Joltie, einem griechischen Betreiber von Ladestationen, 17,5 Millionen Euro als Risikokapitalfinanzierung zur Verfügung. Mit Unterstützung des InvestEU-Programms wird die Installation von rund 2.200 Ladepunkten in Griechenland und Zypern bis 2029 finanziert. Joltie wurde 2022 gegründet und ein relativ ungewöhnliches Unternehmen, denn es betreibt nicht nur Ladestationen, sondern stellt sie auch selbst ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net