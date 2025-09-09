© Foto: JOHN ANGELILLO - newscomDie Wall Street läuft auf Rekordniveau, doch laut JPMorgan könnte die erwartete Zinssenkung der Fed zum Auslöser für Gewinnmitnahmen werden. Anleger sollten sich auf Turbulenzen im September einstellen.US-Aktien haben in diesem Jahr mehr als 20 Rekordstände erreicht, aber die erwartete Zinssenkung der US-Notenbank am 17. September könnte nach Einschätzung des Trading Desks von JPMorgan zum Wendepunkt werden. Die Strategen warnen vor einem möglichen "Sell the News"-Ereignis: Anleger könnten nach der Bekanntgabe Gewinne mitnehmen und sich zurückziehen. "Der aktuelle Bullenmarkt scheint unaufhaltsam, da sich neue Stützen bilden, während frühere Stützen schwächer werden", sagte Andrew Tyler, …Den vollständigen Artikel lesen ...
