München (ots/PRNewswire) -Beim Tag der offenen Tür von CATL stellte das Unternehmen Shenxing Pro, den weltweit ersten Lithium-Eisen-Phosphat-Akku (LFP), vor, der eine dauerhaft hohe Spannungsversorgung, konstante Leistung sowie weder Brand noch Rauchentwicklung bei thermischem Durchgehen ermöglicht. Shenxing Pro wurde speziell für die Bedürfnisse der europäischen Elektromobilität entwickelt und setzt neue Maßstäbe in Bezug auf Sicherheit, Lebensdauer, Reichweite sowie Schnellladung und ist die optimale Lösung für den schnell wachsenden europäischen Markt für Elektrofahrzeuge (EV).Gerichtet auf Europas EV-Markt-HerausforderungenDie Einführung von E-Fahrzeugen in Europa wird immer schneller vorangetrieben. Nach Angaben von SNE und MarkLines ist der Verbreitungsgrad von Elektrofahrzeugen in Europa in der ersten Hälfte des Jahres 2025 von 23 % auf 26 % gestiegen und Prognosen gehen davon aus, dass er bis Ende des Jahres 29 % erreichen wird. Die Internationale Energieagentur (IEA) erwartet, dass der Absatz von Elektrofahrzeugen in Europa in diesem Jahr 4 Millionen Einheiten erreichen wird, gegenüber 3,2 Millionen im Jahr 2024.Die Bedenken der Verbraucher sind jedoch nach wie vor groß. Die McKinsey-Umfrage "Consumer Mobility Pulse Survey 2025" zeigt die wichtigsten Hindernisse auf: hohe Kosten, Akkulebensdauer, begrenzte Reichweite, Ladeinfrastrukturlücken und Akkusicherheit. Shenxing Pro setzt direkt an diesen Hindernissen an und bietet Leistung sowie Sicherheit, die auf die unterschiedlichen Fahranforderungen in Europa zugeschnitten sind.Revolutionierung der E-Mobilität mit bahnbrechender AkkutechnologieShenxing Pro, ausgestattet mit CATLs firmeneigener NP-3.0-Technologie, stellt einen Innovationssprung in Sachen Akkus dar. Mit umfassenden Weiterentwicklungen in den Bereichen Chemie, mechanischer Aufbau, System und Steuerung bietet das Unternehmen zwei Varianten:Shenxing Pro Super Long Life und Long Range Battery: Der weltweit erste LFP-Akku mit einer WLTP-Reichweite von 758 km und einer rekordverdächtigen Lebensdauer von 12 Jahren/1 000 000 km, die einen Durchbruch bei der Akkulebensdauer und Reichweite darstellt. Mit einem Wertverlust von 9 % nach den ersten 200 000 km ist er perfekt auf die europäischen Leasingmärkte zugeschnitten.Shenxing Pro Super-Fast Charging Battery: Sie lädt 478 km WLTP-Reichweite in nur 10 Minuten auf - das entspricht 0,8 km pro Sekunde - und ist damit der führende superschnell ladende LFP-Akku in Europa. Mit einer Leistung von 830 kW und einer Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in nur 2,5 Sekunden, selbst bei einem Ladezustand von 20 % (SOC), bietet er unter verschiedenen Bedingungen eine beeindruckende Leistung und dauerhafte Zuverlässigkeit. Er ist auch bei extremer Kälte außergewöhnlich leistungsfähig und erreicht bei -20 °C eine Reichweite von 410 km in 20 Minuten. Mit einer Garantie von bis zu 10 Jahren/240 000 km setzt er neue Maßstäbe für die Belastbarkeit bei einer Schnellaufladung.Beide Varianten nutzen CATLs firmeneigene NP-3.0-Technologie, die den Höhepunkt von CATLs siebenjähriger Entwicklung von No Propagation (NP) Sicherheitsinnovationen darstellt. NP 3.0 gilt als die weltweit beste Sicherheitsleistung und ermöglicht eine anhaltende Hochspannungsversorgung für mehr als eine Stunde nach dem thermischen Durchgehen, hält die Geschwindigkeit des Fahrzeugs aufrecht, sodass Fahrer ihr Fahrzeug in aller Ruhe aus der Gefahrenzone steuern können, und sorgt dafür, dass keine Flammen und kein Rauch entstehen. Da das autonome Fahren der Stufen L3 und L4 die Verantwortung für Unfälle zunehmend auf die Fahrzeugsysteme verlagert, gewährleistet Shenxing Pro eine unterbrechungsfreie Stromversorgung sowie Systemkontinuität in Notfällen und erfüllt damit die erhöhten Anforderungen an Sicherheit sowie Risikoreaktion in dieser Zeit.Shenxing Pro ist mit den innovativen Wave-Zellen von CATL ausgestattet, die sich durch ein erhöhtes Schulterdesign und eine Space-Sharing-Technologie auszeichnen. Dies ist der weltweit erste Akku, der es ermöglicht, Kühlsysteme und Fixierungen aus jeder Richtung anzubringen, während zuvor nur eine begrenzte Auswahl zur Verfügung stand. Sie sorgt für eine omnidirektionale Vibrationsunterdrückung, erhöht die Steifigkeit des Akkupacks um 25 % und verdoppelt die Haltbarkeit. Shenxing Pro durchbricht die traditionellen Beschränkungen bei Cell-to-Body (CTB) durch sein Zellendesign und erreicht einen bemerkenswerten Wirkungsgrad von 76 % des Akkuvolumens. Durch die Kombination dieser Fortschritte definiert Shenxing Pro die Elektromobilität in Europa neu und bietet beispiellose Sicherheit, eine erweiterte Reichweite, eine außergewöhnliche Lebensdauer sowie eine superschnelle Ladeleistung."Shenxing Pro verbindet nahtlos Sicherheitsstandards von Weltklasse mit Mobilitätsbedürfnissen und bietet so ein sichereres, effizienteres und sorgenfreieres Erlebnis für jede Fahrt", sagte Dr. Lingbo Zhu, Technischer Leiter der Internationalen Geschäftseinheit von CATL. "Mit kompromissloser Reichweite, Aufladung und Haltbarkeit ist Shenxing Pro die ultimative Lösung für die Elektromobilität in Europa."Stärkung des europäischen E-Mobility-ÖkosystemsCATL hat seine Präsenz in Europa stetig ausgebaut und sich vom Export von Batterien "nach Europa" zum Bau von Batterien "in Europa, für Europa" entwickelt. Mit Investitionen in Höhe von über 11 Mrd. Euro in europäische Betriebe hat CATL Tausende Arbeitsplätze geschaffen und durch Partnerschaften mit Universitäten und Berufsbildungseinrichtungen lokale Talente gefördert.In Zusammenarbeit mit über 200 Automobilherstellern weltweit, darunter langjährige europäische Partner und über 1000 europäische Zulieferer, treibt CATL Innovationen voran, indem es gemeinsam modernste Akkutechnologien in Elektrofahrzeuge integriert."Mit modernsten Technologien, vielfältigen globalen Aktivitäten, bewährtem Fertigungs-Know-how und einer offenen Einstellung zur Zusammenarbeit will CATL ein zuverlässiger Partner für die europäische Automobilindustrie sein. Durch die Kombination unserer fortschrittlichen Fähigkeiten mit Europas jahrzehntelanger Erfahrung im Bereich der Automobilbranche wollen wir mehr als nur 'in Europa, für Europa' und letztendlich 'von Europa' ein grüneres, intelligenteres und florierenderes EV-Ökosystem aufbauen, das von der Materialproduktion über die Batterieherstellung bis hin zur Wiederaufbereitung und zum Recycling reicht, um die Energiewende in der Region zu beschleunigen", sagte Tan Libin, Leiter für kommerzielle Angelegenheiten und Senior-Vizepräsident für weltweite Geschäfte bei CATL.Eine geteilte Vision für eine nachhaltige MobilitätMit der Einführung des Shenxing Pro unterstreicht CATL seinen langjährigen Einsatz für die nachhaltige Mobilität in Europa. CATL stützt sich auf sein globales Know-how - mit über 20 Millionen Elektrofahrzeugen auf mehr als 300 Milliarden Kilometern - und treibt Innovationen in den Bereichen Sicherheit, Leistung sowie Nachhaltigkeit voran. 