© Foto: Richard Drew/AP/dpaOpenAI will zu einer gewinnorientierten Gesellschaft werden. Behörden prüfen die Umwandlung, Investoren drängen und die Zukunft des Startups hängt davon ab.OpenAI kämpft um die Genehmigung seiner geplanten Umwandlung in eine gewinnorientierte Gesellschaft. Generalstaatsanwälte in Kalifornien und Delaware prüfen, ob das Vorhaben gegen Stiftungsrecht verstößt, wie The Wall Street Journal berichtete. Sie könnten Klagen einreichen, Vergleiche erzwingen oder die Umstrukturierung blockieren. Ein Sprecher erklärte, das Unternehmen habe "keine Pläne, Kalifornien zu verlassen". Doch Insider berichten, dass ein Umzug als Notlösung diskutiert wird, falls die Behörden das Projekt verhindern. …Den vollständigen Artikel lesen ...
