Der Peso stürzt ab, Aktien brechen ein: Nach Mileis Wahldebakel in Buenos Aires zweifeln Investoren am Reformkurs - und die Finanzkrise droht erneut zu eskalieren. Der argentinische Peso und die Aktienmärkte des Landes sind am Montag regelrecht eingebrochen, nachdem Präsident Javier Milei bei einer wichtigen Provinzwahl eine herbe Niederlage einstecken musste. Seine libertäre Bewegung La Libertad Avanza lag in der Provinz Buenos Aires fast 14 Prozentpunkte hinter der eher linksgerichteten, peronistischen Opposition zurück - ein Ergebnis, das weit schlechter ausfiel, als Investoren erwartet hatten. Die unmittelbare Marktreaktion war dann auch drastisch. Der Peso fiel zeitweise um mehr als …Den vollständigen Artikel lesen ...
