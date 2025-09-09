Die Marke will zusammen mit Uber Eats zeigen, dass das ikonische Duo untrennbar verbunden ist und Pommes ohne HEINZ unmöglich sind

Heute hat HEINZ, der weltweit führende Ketchup-Hersteller, eine neue globale Kreativkampagne angekündigt. "Looks Familiar"- Kommt mir bekannt vor unterstreicht die bemerkenswerte Entdeckung, dass Pommes-Schalen in Restaurants auf der ganzen Welt die gleiche Form haben wie das unverwechselbare Keystone-Logo von HEINZ. Die Kampagne, die auf acht globalen Märkten lanciert wurde, beweist die untrennbare Verbindung zwischen dem weltweit beliebten Duo und zeigt Fans auf der ganzen Welt, dass sie Pommes nicht ohne HEINZ essen können.

Die Pommes-Besessenheit ist Realität. Pommes sind das weltweit am meisten bestellte Essen auf Uber Eats¹ und sind ein fester Bestandteil der Speisekarten von mehr als der Hälfte aller Restaurants weltweit.² Doch obwohl Pommes-Schachteln dem Logo des roten Dips auffallend ähnlich sehen, werden sie nicht immer mit HEINZ-Ketchup serviert. Ab heute kooperiert HEINZ mit der globalen Liefer-App Uber Eats, damit Pommes-Liebhaber stets HEINZ bekommen.

In ausgewählten Märkten wird den Verbrauchern bei Bestellung von Pommes über Uber Eats eine Flasche HEINZ-Ketchup zum halben Preis angeboten, wodurch Ketchup und Pommes weltweit vereint werden.* Fans in Los Angeles erhalten in teilnehmenden Carl's Jr.-Restaurants bei einem Kaufpreis ab 30 US-Dollar kostenlos Pommes mit HEINZ-Ketchup (solange der Vorrat reicht).

"Die Erkenntnis hinter dieser globalen Idee ist simpel. Die Verbindung der Marke HEINZ zu Pommes Frites ist jedoch emblematisch und universell. Egal, wo auf der Welt man ist, "Looks Familiar" zeigt, dass bekannte Pommes-Schachteln überall genau die gleiche Form haben wie unser unverwechselbarer Keystone. Das beweist, dass Pommes nicht einfach nur irgendeinen Ketchup brauchen, sie brauchen HEINZ", sagte Nina Patel, Vice President, Global HEINZ Brand bei der Kraft Heinz Company. "Diese Kampagne bekräftigt auf unerwartete Weise, die eindeutig HEINZ ist, die Liebe von Generationen von HEINZ-Fans zu ihrem Ketchup. Wir wissen zwar nicht, wer die erste Pommes-Schachtel entworfen hat, aber es muss ein großer HEINZ-Fan gewesen sein."

Die integrierte Kampagne wird von HEINZ in den USA, Kanada, Mexiko, Großbritannien, Brasilien, Deutschland, VAE und China durchgeführt, um daran zu erinnern, dass Pommes HEINZ brauchen. Sie wird unterstützt durch Außenwerbung in wichtigen globalen Märkten, über längere Videos, Integration von E-Commerce-Funktionen in digitale Inhalte, in bezahlten sozialen Netzwerken wie Instagram, X und TikTok, über Influencer und Earned Media, um auf die unbemerkte Präsenz von HEINZ und das ikonische Paar hinzuweisen.

"Looks Familiar" ist die aktuelle globale Kampagne von HEINZ, nach Einführung der globalen Kreativplattform "It Has To Be HEINZ" im Jahr 2023. Diese Kampagne, die die irrationale Liebe der Fans für HEINZ feiert, ist die erste globale Kampagne in der 150-jährigen Geschichte der Marke, die alle Regionen unter einer einzigen kreativen Strategie vereint hat. Sie verdeutlichte sowohl die persönlichen Liebesaffären echter Fans mit der Marke als auch die Liebe und Sorgfalt bei der Herstellung von HEINZ-Produkten.

Besuchen Sie regelmäßig @Heinz, @Heinz_ca und @heinz_uk auf Instagram und @Heinz_us, @heinz_ca und @heinzuk auf TikTok und entdecken Sie weitere Überraschungen, während die Marke ihren Fans zeigt, dass sie Pommes nicht ohne HEINZ essen können.

